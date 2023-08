Funkcjonariusz razem z żoną udzielili pomocy rannym w wypadku Data publikacji 30.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w trakcie swojej służby, oprócz stania na straży prawa, niejednokrotnie ratują zdrowie i życie ludzkie. Asp. Michał Czopor z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle udowodnił, że policjantem jest się całą dobę. Będąc w czasie wolnym od służby, wraz ze swoją żoną udzielali pomocy uczestnikom tragicznego wypadku drogowego w Gródku, w powiecie nowosądeckim.

W ubiegłą sobotę asp. Michał Czopor wraz ze swoją rodziną, jechali drogą krajową nr 28 w kierunku Nowego Sącza. Tuż przed godziną 16.00, w miejscowości Gródek w powiecie nowosądeckim zauważyli osobowego volkswagena oraz motocykl. Oba pojazdy znajdowały się na poboczu z widocznymi uszkodzeniami po zderzeniu. Bez chwili namysłu policjant zatrzymał swój samochód i wraz z żoną wybiegł, aby zorientować się, czy uczestnicy wypadku nie potrzebują pomocy.

Jego wieloletnie doświadczenie, zebrane podczas wcześniejszej pracy w wydziale ruchu drogowego sprawiło, że działał niemal automatycznie. Udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikom wypadku, zabezpieczył miejsce zdarzenia, a także wezwał odpowiednie służby. Wraz z żoną monitorowali czynności życiowe poszkodowanych do czasu przyjazdu innych służb. Sytuacja była niezwykle trudna, a sekundy i minuty, które upływały, dłużyły się w nieskończoność. Kiedy na miejscu pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, pozostał on do ich dyspozycji, udzielając im wszelkich niezbędnych informacji.

Niestety, finał tej historii nie ma w pełni szczęśliwego zakończenia. 42-latek kierujący motocyklem zmarł w szpitalu. 39-letnia pasażerka jednośladu i 17-letni pasażer osobówki wciąż przebywają placówce medycznej.

Zachowanie jasielskiego policjanta pokazało, że bycie funkcjonariuszem policji nie może zostać zamknięte w żadne ramy czasowe. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam strzec bezpieczeństwa, czy nieść innym pomoc. Miejmy nadzieje, że działania, które policjant podjął wraz z żoną, przyczynią się do powrotu do pełni zdrowia dwójki poszkodowanych w tym wypadku.