Policjant w czasie wolnym od służby po pościgu pieszym zatrzymał poszukiwanego sprawcę kradzieży z włamaniem Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant, który na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie swoją postawą udowodnił, że nawet w czasie wolnym jest czujny i zaangażowany, a służbę pełni nie tylko w wyznaczonych godzinach. Policjant zatrzymał 17- latka podejrzanego o kradzież z włamaniem do obiektów handlowych. Stargardzian był również poszukiwany w związku z samowolnym oddaleniem się z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego.

Mundurowy ze stargardzkiej komendy pełniący służbę w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym będąc w czasie wolnym od służby na ulicy Konopnickiej w Stargardzie zauważył znanego mu młodego mężczyznę, który poszukiwany był do prowadzonych spraw dotyczących kradzieży z włamaniem do obiektów handlowych. Natychmiast zareagował. Kiedy nieletni zauważył policjanta zaczął uciekać. Funkcjonariusz bez chwili namysłu ruszył w pieszy pościg za sprawcą. Mimo wielu okrzyków „STÓJ POLICJA” i nawoływania do zachowania zgodnego z prawem młody mężczyzna uciekał przez kilkaset metrów pomiędzy blokowiskami. Jednak bezskuteczna była jego próba ucieczki. Policjant szybko i skutecznie zatrzymał i obezwładnił 17-latka, który był także poszukiwany w związku z samowolnym oddaleniem się z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego. Na miejsce przyjechał umundurowany patrol, który doprowadził mężczyznę do jednostki policji celem przeprowadzenia dalszych czynności. Młody włamywacz po wykonaniu z nim czynności procesowych trafił do ośrodka, a za swoje czyny odpowie przed sądem.

Stargardzki funkcjonariusz udowodnił, że praca w Policji to przede wszystkim służba, która nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru, czy dniem wolnym.