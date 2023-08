Zamiast zyskać, straciła swoje oszczędności! Data publikacji 30.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 100 000 złotych straciła 70-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego. Kobieta zainwestowała na platformie, która oferowała szybki zysk. Instruowana telefonicznie dokonywała kolejnych przelewów, a także przekazywała rozmówcy kody autoryzacyjne do aktywowania transakcji w bankowości internetowej. Apelujemy o rozsądek i ograniczone zaufanie w stosunku do osób, które oferują nam szybki zarobek.

Wczoraj policjanci z Brzegu przyjęli zawiadomienie o oszustwie. Z zebranych informacji wynika, że kobieta zainteresowała się reklamą platformy inwestycyjnej i wypełniła wstępny formularz z danymi do kontaktu. Po kilku dniach zadzwonił do niej mężczyzna, który oświadczył, że wprowadzi ją w proces inwestycyjny.

Polecił zainstalować dwie różne aplikacje w telefonie i dokonać wstępnej wpłaty kilkuset złotych. Przez kolejne dni kontaktował się z nią i we wskazanej aplikacji kierował, które „akcje” ma kupować. Za każdym razem w bankowości internetowej poszkodowana potwierdzała przelewy, a także aktywowała płatności i podawała swojemu rozmówcy kody do wypłaty. Proceder trwał przez trzy tygodnie. W tym czasie rozmówca zapewniał ją, że „znikające” z jej konta pieniądze wrócą do ze znacznym zyskiem. Niestety tak się nie stało. Kiedy kontakt został zerwany, poszkodowana zorientowała się, że została oszukana. Łącznie z jej konta zniknęło 100 000 złotych.

Przypominamy jak nie dać się oszukać?

Nie podawaj danych do bankowości elektronicznej: haseł, loginów, numeru karty i specjalnego kodu zapisanego na karcie. To kod zwany CVV2/CVC2 i nadrukowany jest obok podpisu;

Jeśli odbierasz połączenie, które wskazuje na to, że to twój bank zachowaj czujność. Nie wykonuj poleceń dotyczących przelania swoich oszczędności na wskazane konto. Rozłącz się i sam zadzwoń do banku wybierając numer ze strony internetowej.

Czytaj każdą wiadomość z kodem autoryzacyjnym, którą dostajesz z banku, zanim wykorzystasz go nie wiedząc co autoryzujesz;

W przypadku uzyskania telefonicznej informacji, z której wynika, że twoje pieniądze w banku są zagrożone, jak najszybciej się rozłącz i udaj osobiście do banku, by to sprawdzić lub sam wykonaj połączenie do banku;

Nie ufaj osobom dzwoniącym do Ciebie z instrukcją jak szybko wycofać zaciągnięty kredyt. Bez wizyty w banku nigdy tego nie rób.

Nie instaluj aplikacji, które osoba podszywająca się pod pracownika banku proponuje ci przez telefon. To aplikacje dzięki, którym oszuści widzą każde twoje działanie na urządzeniu, z którego korzystasz.