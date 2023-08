Kryminalni zatrzymali 39-latka, który zniszczył i okradł ambulans – teraz grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności Data publikacji 30.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni na podstawie zebranych materiałów operacyjnych ustalili i zatrzymali 39-latka, który zniszczył instalację oraz ukradł kable z ambulansu w Wejherowie. Wczoraj wieczorem zatrzymany mężczyzna usłyszał dwa zarzuty dotyczące zniszczenia mienia oraz kradzieży w ramach powrotu do przestępstwa. Teraz grozi mu do 7,5 roku więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie codziennie zajmują się sprawami zgłoszonych kradzieży i innych przestępstw. We wtorek, 29 sierpnia 2023 roku efektem ich działań było zatrzymanie 39-latka, który 21 czerwca br. w ambulansie podłączonym do prądu, uszkodził kable, następnie je ukradł.

Do zdarzenia doszło na jednym z parkingów w Wejherowie. Straty zostały oszacowane na ponad 2500 zł. Mężczyzna wczoraj usłyszał dwa zarzuty dotyczące zniszczenia mienia oraz kradzieży w ramach powrotu do przestępstwa. O dalszym losie 39-latka zadecyduje sąd, grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności.