Stanowisko w sprawie materiału TVN 24 dotyczące policyjnej bazy DNA Data publikacji 30.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w materiale TVN24 dotyczącym pracy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji informujemy, że wbrew kłamliwym zarzutom, pomimo trwającej walidacji metod badawczych, przeszukania międzynarodowe i krajowe w zbiorze danych DNA realizowane są na bieżąco.

Wdrożenie korzystnych rozwiązań w zakresie zwalczania przestępczości w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w szczególności związane z przetwarzaniem oraz wymianą informacji i danych osobowych, w tym genetycznych spowodowała znaczny wzrost ilości nadsyłanych do rejestracji pakietów DNA z materiałem biologicznym. Do zbioru danych DNA w roku 2019 wpłynęły - 15 542 pakiety, w roku 2020 - 17 607, a już w roku 2021 - 57 717, w roku 2022 - 62 918, w bieżącym (od stycznia do dzisiaj) - 63 991.

Powyższe wymusiło konieczność przeprowadzenia modernizacji sprzętu badawczego, gdyż dotychczasowy wykorzystywany sprzęt był wyeksploatowany, o niskiej wydajności i niewymieniany od 2004 r. W listopadzie 2022 r. Wydział Badań Genetycznych CLKP został doposażony o analizatory genetyczne, amplifikatory, biorobota oraz urządzenie do pobierania próbek z kart FTA. Wprowadzenie nowej aparatury wymagało przeprowadzenia walidacji dziewięciu metod badawczych w całym procesie, wyliczenia parametrów walidacyjnych i opracowania raportów, tak aby otrzymywać wiarygodne i powtarzalne wyniki badań. Czasookres walidacji jednej metody badawczej oszacowany przez firmę zewnętrzną wynosi od 2-3 miesięcy. Zakończenie walidacji metod badawczych w miesiącu maju br. pozwoliło na rozpoczęcie pracy w zbiorze danych DNA. Pomimo trwającej walidacji metod badawczych, przeszukania międzynarodowe i krajowe w zbiorze danych DNA trwały na bieżąco, weryfikowano trafność dopasowań, prowadzono badania identyfikująco - typujące nn. zwłok i osób zaginionych. Na bieżąco udzielano odpowiedzi jednostkom Policji w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.



Pakiety kryminalistyczne z materiałem biologicznym na czas remontu docelowych pomieszczeń zostały zdeponowane w pomieszczeniu służbowym (tymczasowym) na terenie zamkniętym i monitorowanym przez Policję. Były w pełni zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i przechowywane przez okres 2,5 miesiąca. Od sierpnia br pakiety przechowywane są w pomieszczeniach służbowych Policji, spełniających wymogi registratury zbioru danych DNA.



Kierownictwo CLKP celem przyspieszenia prowadzonych badań zatrudniło aktualnie 18 osób, zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników korpusu służby cywilnej. W trakcie naboru na stanowiska są kolejne osoby. Nowo zatrudnieni funkcjonariusze i pracownicy są w trakcie procesu szkolenia, zarówno w kierunku zdobywania uprawnień z zakresu genetyki sądowej, jak i na potrzeby badań w zbiorze danych DNA.

Za wysoce niesprawiedliwe należy uznać oceny przedstawione w materiale wobec ludzi, którzy niezwykle ciężko pracują, by zbiory unowocześniać, kompletować i poprawiać możliwości ich wykorzystania.

KGP