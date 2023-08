Wyjaśniamy okoliczności tragicznej śmierci 4-latki i jej 3-letniego brata Data publikacji 30.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Opolu ustalają okoliczności tragicznej śmierci dwojga dzieci, których ciała ujawniono w jednym z mieszkań na obrzeżach Opola. Do tego makabrycznego zdarzenia doszło wczoraj chwilę przed godziną 17:00. Śledztwo tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Opolu.

Informacja o tym tragicznym zdarzeniu wpłynęła do opolskich policjantów wczoraj (29 sierpnia) chwilę przed godziną 17:00. Ze zgłoszenia wynikało, że w jednym z mieszkań w dzielnicy Opola świadkowie ujawnili zwłoki dwojga małych dzieci. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol policji. Niestety, najczarniejszy scenariusz potwierdził się.

Funkcjonariusze wewnątrz mieszkania znaleźli ciała dwojga dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz znajdująca się w ciężkim stanie kobietę. Wezwany na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego przywrócił funkcje życiowe 34-latki, która następnie została przetransportowana w asyście policjantów do szpitala. Niestety, lekarz potwierdził zgon 4-letniej dziewczynki i jej o rok młodszego brata.

O sprawie natychmiast został powiadomiony prokurator, który nadzorował wykonane przez grupę dochodzeniowo-śledczą czynności. Zabezpieczenie śladów i pierwsze przesłuchania świadków trwały do późnych godzin wieczornych. Decyzją prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań, natomiast śledztwo w tej sprawie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną tak tragicznych zdarzeń.