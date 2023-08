„…Nawet z narażeniem życia…” 19 osób zasiliło szeregi Lubuskiej Policji Data publikacji 30.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 19 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom województwa lubuskiego, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy. Dzisiejsza uroczystość wzbogacona została przez wręczenia odznaczeń resortowych.

W środę (30 sierpnia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowa dla 19 osób, które będą pełnić służbę w Lubuskiej Policji. Młodzi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się pełnoprawnymi policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Nowo przyjęci do Lubuskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące jego etapy:

test wiedzy;

ocenę sprawności fizycznej;

test psychologiczny;

rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Ślubujący dziś policjanci zasilą szeregi następujących jednostek organizacyjnych Policji: Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, Żaganiu oraz Żarach. Dowódcą uroczystości był Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadkomisarz Bogdan Sujak.

W tym podniosłym momencie policjantom, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową. będą towarzyszyć starsi koledzy – funkcjonariusze oraz pracownik Korpusu Służby Cywilnej, którzy za wzorową służbę i pracę, odbiorą zasłużone wyróżnienia. Choć dzieli Państwa wiele – staż pracy, doświadczenie czy dokonania zawodowe, to łączy jedno – SŁUŻBA, którą od ponad stu lat rozumiemy dokładnie tak samo, jako misję, bezinteresowną pracę na rzecz Ojczyzny i drugiego człowieka.

Komendant Wojewódzki nadinspektor Jarosław Pasterski przywitał nowych adeptów policyjnego rzemiosła słowami:

„Policjantki i Policjanci, ślubowanie, czyli uroczyste i publiczne wygłoszenie przysięgi jest świadomą i dobrowolną deklaracją podjęcia służby. Jest przypieczętowaniem życiowego wyboru, a zarazem momentem wejścia do policyjnej społeczności. Podjęliście się odpowiedzialnego zadania – dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Pierwszą wartością na ścieżkach Waszego życia zawodowego będzie zatem złożona obietnica – przyrzeczenie, które od dziś wyznacza kierunek wszystkich Waszych działań. Drugą wartością jest mundur – symbol niezawodności, ofiarności i lojalności. Noście go z dumą i szacunkiem, godnie reprezentując pokolenia funkcjonariuszy, którzy współtworzyli naszą formację. Pamiętajcie także o etyce zawodowej oraz policyjnej historii i tradycji, bo to właśnie one stanowią fundament naszego systemu wartości.

Szanowni Państwo – odznaczeni za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy!

Przyjmijcie dzisiejszy dzień jako wielkie wyróżnienie. To właśnie Wam wręczymy – nadane decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – odznaczenia „Zasłużony Policjant” oraz „Medal 100-lecia Służby Cywilnej”. Uroczystości takie jak ta są jednymi z najpiękniejszych w życiu policjanta i pracownika Policji. Wieńczą pewien etap drogi zawodowej oraz zdobywania doświadczeń. Dziękuję za trud, Waszą niezłomność i wytrwałość. Dzięki temu lubuska Policja ma mocne wsparcie w osobach znakomicie przygotowanych do realizacji zadań. Gratuluję Wam zaszczytnych odznaczeń! Życzę, aby ta doniosła chwila przyniosła poczucie dumy i satysfakcji z własnych osiągnięć. By stała się początkiem drogi pełnej sukcesów.”

Przesłanie do funkcjonariuszy wypowiedział także Wicewojewoda Lubuski Olimpia Tomczyk - Iwko:

„Dziękuję Wam, że weszliście na tę trudną ścieżkę i zechcieliście służyć społeczeństwu wstępując w szeregi Lubuskiej Policji. Dziękuje też Waszym bliskim i proszę ich o wsparcie dla Was. Bezpiecznych powrotów do domów.”

Jak zawsze, wszystkim uczestnikom uroczystości, duchowego wsparcia udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

W roku 2022 do służby w Lubuskiej Policji przyjęto 193 osoby. Jest to kolejny dobry rok pod względem osób chcących założyć niebieski mundur. Jednak nasze starania nie ustają i nadal, każdy kto marzy, aby stać się częścią policyjnej rodziny jest u nas mile widziany. Wszystkie potrzebne informacje odnośnie przyjęcia w szeregi Policji można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Praca – Służba w Policji”.

19. młodych adeptów niebawem wyjedzie na kilku miesięczne szkolenie. Życzymy wytrwałości w przyswajaniu wiedzy i poznawaniu policyjnych taktyk i technik potrzebnych do wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Liczymy, że wszyscy kandydaci wrócą do swoich jednostek bez kontuzji, zmotywowani do pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa swojego regionu, a co za tym idzie całego kraju.

