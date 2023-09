Policjant jadąc do służby pomógł seniorce Data publikacji 31.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze, bez względu na to, czy jest się w służbie, czy poza nią. Udowodnił to funkcjonariusz z rzeszowskiej komendy. Widząc, jak idąca poboczem seniorka nagle upadła, bez wahania ruszył jej z pomocą. Wraz z inną osobą zaopiekował się kobietą do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

Wczoraj, przed godziną 7.00 w Tyczynie, funkcjonariusz z komisariatu na Śródmieściu, jadąc do służby zwrócił uwagę na starszą osobę. Kobieta wysiadła z samochodu i po przejściu kilku kroków, nagle upadła. Miała wyraźne problemy i nie była w stanie wstać o własnych siłach. Policjant bez chwili zawahania wysiadł ze swojego pojazdu, podbiegł do niej i ustalił co się stało.

Seniorka uskarżała się na ból biodra i ręki. Funkcjonariusz zdołał ją podnieść, wówczas do pomocy przyłączyła się inna, postronna osoba, która była świadkiem tego zdarzenia. Kobieta także jechała do pracy. Wyciągnęła ze swojego auta koc, na którym razem z policjantem ułożyli poszkodowaną. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która zabrała seniorkę do szpitala.

Na uznanie zasługuje postawa nie tylko policjanta, ale także przejeżdżającej obok kobiety. Pomimo porannego pośpiechu i zgiełku, los osoby potrzebującej pomocy, nie był im obojętny.

(KWP w Rzeszowie / kp)