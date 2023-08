Łokciem wybił szybę, bo puściły mu nerwy Data publikacji 31.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Mężczyzna, który biega po ulicy wybił szybę” – takie zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego kieleckiej komendy w piątkowe popołudnie. Do zdarzenia doszło na ulicy Pakosz w Kielcach, przed skrzyżowaniem z ulicą Krakowską. Tam 39- latek nie zapanował nad nerwami i wybił szybę w dostawczym renaulcie, czym spowodował straty na kwotę ponad 3000 złotych.

W miniony piątek po południu na ulicy Pakosz w Kielcach nieopodal skrzyżowania z ulicą Krakowską doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. Pasażer pojazdu marki Volkswagen podszedł do 45 – latka jadącego busem i najpierw zaczął uderzać w kierowany przez niego samochód pięściami, a następnie łokciem wybił boczną szybę. Po wszystkim agresor wsiadł do niemieckiego auta i oddalił się z miejsca zdarzenia. Całe zajście zostało zarejestrowane przez kierującego busem i trafiło do kryminalnych z Komisariatu Policji IV w Kielcach. Funkcjonariusze z jednostki mieszczącej się przy ul. Kołłątaja wsparci w działaniach przez kieleckich funkcjonariuszy z wydziału zwalczającego przestępczość przeciwko mieniu zatrzymali wczoraj 39-latka. Straty, które spowodował kielczanin zostały oszacowane na kwotę ponad 3000 złotych. Mężczyzna swoje zachowanie tłumaczył tym, że bardzo się zdenerwował sytuacją na drodze, do której doszło kilka minut wcześniej pomiędzy nim, a kierującym busem. Kielczanin przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Polskie prawo za niszczenie cudzej rzeczy przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

