Uwierzył oszustom, stracił 60 tysięcy złotych Data publikacji 31.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 60 tysięcy złotych stracił mieszkaniec gminy Lwówek Śląski po tym, gdy chciał zainwestować swoje pieniądze. Mężczyzna padł ofiarą manipulacji ze strony przestępców, podających się za konsultantów platformy inwestycyjnej. Chcąc wyjaśnić sytuację pokrzywdzony ponownie padł ofiarą oszustwa — tym razem stracił 3 tysiące złotych. Apelujemy — chęć łatwego i szybkiego zysku często kończy się utratą sporej gotówki.

Do lwóweckich policjantów zgłosił się 74-latek, który poinformował, że padł ofiarą oszustów. W połowie czerwca znalazł on stronę internetową, na której widniała reklama platformy inwestycyjnej. Mężczyzna w ramach zainteresowania ofertą pozostawił swój numer telefonu. Jeszcze tego samego dnia zadzwoniła osoba, która przedstawiła się jako broker giełdowy i zaoferowała pomoc w inwestowaniu jego pieniędzy.

Mieszkaniec gminy Lwówek Śląski początkowo zainwestował 2 tysiące złotych, jednak chcąc zarobić jeszcze więcej zaciągnął kredyt na ponad 40 tysięcy złotych. Kiedy rzekomo zgromadził ponad 50 tysięcy złotych, mężczyzna postanowił wypłacić środki, aby spłacić zaciągnięty kredyt. Wówczas okazało się, że musi założyć kolejne konto, już na innej platformie, po uprzedniej wpłacie blisko 15 tysięcy złotych. Gdy pieniądze zniknęły mężczyzna zorientował się, że został oszukany.

Wówczas postanowił skontaktować się z biurem rzekomej platformy inwestycyjnej. Po tym zadzwonił do niego mężczyzna, informując, że poprzedni broker był oszustem, lecz on pomoże mu odzyskać zainwestowane pieniądze. Jedyne co musi zrobić to wpłacić 5 procent prowizji. Po wykonaniu przelewu na ponad 3 tysiące złotych kontakt się urwał. Pokrzywdzony niestety łącznie stracił ponad 60 tysięcy złotych.

Apelujemy:

Zapoznaj się z informacjami KNF i NBP, które dotyczą inwestowania w kryptowaluty – Uważaj na kryptowaluty

Sprawdź wiarygodność podmiotu. Zweryfikuj opinie w Internecie, np. w połączeniu ze słowem „oszustwo” lub „scam”. Nie poprzestawaj na jednej stronie z opiniami;

Sprawdź, czy instytucja – „broker” znajduje się na liście ostrzeżeń KNF – Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;

Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;

Nie przesyłaj nikomu skanów swojego dowodu osobistego;

Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej;

Jeśli otrzymasz przelew od nieznanego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi – nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie.