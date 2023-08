Kierowca seata jechał za karetką pogotowia tzw. korytarzem życia Data publikacji 31.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dotkliwym mandatem oraz 18 punktami karnymi zakończyła się brawurowa jazda kierowcy osobowego seata. 31-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego pędził za karetką pogotowia ratunkowego, utworzonym dla niej tzw. korytarzem życia. Jego jazdę przerwali policjanci z grupy SPEED.

Do zdarzenia doszło we wtorek o godzinie15.00, na skrzyżowaniu ulic Wisłostrady i Zakładowej w Tarnobrzegu. Policjanci ruchu drogowego z grupy SPEED Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zwrócili uwagę na jadącego w kierunku Nagnajowa seata, którego kierujący pędził bezpośrednio za karetką pogotowia. Ambulans podczas jazdy miał włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, przez co inni uczestnicy ruchu tworzyli dla ratowników tzw. korytarz życia.

Funkcjonariusze, widząc całe zdarzenie, ruszyli za seatem i zatrzymali kierowcę. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Za popełnione wykroczenia, mężczyzna został ukarany mandatem oraz 18 punktami karnymi.