Bełchatowscy policjanci uratowali kolejne życie Data publikacji 31.08.2023 Dzięki skutecznemu działaniu dyżurnej policji z Bełchatowa uratowano życie mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo. Policjantka prowadziła rozmowę telefoniczną z 54-latkiem, w trakcie której ustaliła miejsce pobytu rozmówcy. Asp. sztab. Jolanta Kucner utrzymywała kontakt z mężczyzną, aż do momentu, kiedy na miejsce dotarł patrol policji.

27 sierpnia 2023 roku, tuż przed godziną 21.00 dyżurna Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie odebrała informację z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o mężczyźnie, który zamierza popełnić samobójstwo. W zgłoszeniu podany był jedynie numer telefonu kontaktowego. Rozpoczęła się walka z czasem, ustalanie kim jest mężczyzna i gdzie się znajduje. Asp. sztab. Jolanta Kucner natychmiast zatelefonowała pod podany w zgłoszeniu numer. Szybko zorientowała się, że mężczyzna jest zdenerwowany. Krzyczał, że nie ma ochoty z nikim rozmawiać i przez cały czas podtrzymywał zamiar odebrania sobie życia. Dyżurna nie dopuszczając do przerwania połączenia kontynuowała rozmowę uspakajając rozmówcę. W czasie prowadzonej rozmowy zdobyła od niego informacje, na podstawie których wytypowała potencjalne miejsce jego pobytu. W miejsce to natychmiast wysłała policjantów z wydziału prewencji i cały czas udzielała funkcjonariuszom informacji, w gdzie może znajdować się mężczyzna. Mundurowi, przeczesując teren nad rzeką dostrzegli światło telefonu komórkowego, który trzymał mężczyzna, rozmawiając z dyżurną policji. Negocjacje z 54-letnim mieszkańcem Bełchatowa trwały aż do momentu, kiedy na miejsce dotarli mundurowi. Dopiero gdy policjantka była całkowicie pewna, że 54-latek jest pod właściwą opieką, zakończyła z nim rozmowę.

Mężczyzna trafił pod opiekę medyków. Dzięki opanowaniu i szybkiemu działaniu dyżurnej i patrolu policji w tej kryzysowej sytuacji zostało uratowane kolejne ludzkie życie.