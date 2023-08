Zaginiony grzybiarz odnaleziony dzięki ogromnemu zaangażowaniu służb Data publikacji 31.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pogoda sprzyja amatorom leśnych wycieczek w poszukiwaniu grzybów. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że wyprawa do lasu wymaga odpowiedniego przygotowania, aby nie zabłądzić i znaleźć się w tarapatach. Przekonał się o tym 69-latek, który zaginął w Sławie podczas grzybobrania. Na szczęście został on w porę odnaleziony dzięki ogromnemu zaangażowaniu służb.

W środę, 30 sierpnia 2023 roku w gminie Sława prowadzone były działania poszukiwawcze za 69-letnim grzybiarzem, który stracił orientację w lesie i nie potrafił wrócić sam do domu. Na szczęście dzięki ogromnej mobilizacji służb takich jak Policji, Straży Miejskiej, Straży Leśnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ratownictwa Wodnego Sława oraz Grupy Poszukiwawczo–Ratowniczej z Głogowa mężczyzna został w porę odnaleziony. Znajdował się on kilkanaście kilometrów od miejsca, z którego wyruszył do lasu.

Przed nami kolejny sezon grzybobrania. Śmiało można stwierdzić, że ciepła i słoneczna pogoda rozpieszcza miłośników zbierania grzybów. Już teraz można spotkać licznie zaparkowane pojazdy przy niemal każdym kompleksie leśnym. Aby wycieczka do lasu faktycznie była formą relaksu, a nie przerodziła się w stresujące doświadczenie, bądź akcję poszukiwawczą, przygotowaliśmy kilka podstawowych porad bezpiecznego grzybobrania:

nie wjeżdżaj autem do lasu, nie zaśmiecaj terenu, nie pal ognisk i nie rzucaj niedopałków na poszycie leśne, wybierając się w okolice lasu samochodem nie zostawiaj w nim rzeczy, które mogą stanowić pokusę dla złodzieja, pamiętaj o zamknięciu pojazdu i miejscu jego parkowania, dobrze zabezpiecz kluczyki od samochodu, planując wycieczkę do lasu powiadom bliskich w jakiej okolicy będziesz przebywać, określ wstępnie czas powrotu do domu, przedmioty wartościowe pozostaw w domu, unikniesz tym samym ich zagubienia lub kradzieży, naładuj dokładnie baterię swojego telefonu komórkowego. Nawiązanie kontaktu telefonicznego umożliwi niezwłoczne podjęcie skutecznych działań w sytuacji zagubienia się w lesie, w miarę możliwości wyposaż swój ubiór w elementy odblaskowe, dzięki którym będziesz widoczny w czasie zapadającego zmroku. Elementy odblaskowe mogą okazać się bardzo pomocne w razie akcji poszukiwawczej, jeśli towarzyszą Ci dzieci, lub osoby starsze, schorowane nie trać ich z pola widzenia. Chwila nieuwagi może wystarczyć, aby zagubiły się w lesie, unikaj samotnych wypraw do lasu i staraj się, aby towarzyszył Ci ktoś znajomy, znajdź element charakterystyczny na danym terenie, który ułatwi Ci znalezienie drogi powrotnej, znajdź słupek oznaczający działki leśne, w razie spotkania z dziką zwierzyną nie zbliżaj się do niej. Powoli wycofaj się.

Stosując się do tych wskazówek wyprawa do lasu z pewnością będzie formą relaksu, a nie stresu.