Eksplozja, niebezpieczeństwo, ewakuacja - policjanci zatrzymali mężczyznę, który wrzucił pocisk przeciwpancerny do pieca Data publikacji 31.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed kilkoma dniami w jednej z miejscowości powiatu świebodzińskiego doszło do wybuchu. Policjanci ustalili, że 47-letni mężczyzna od lat zbierał i gromadził ładunki wybuchowe, które znajdował w pobliskich lasach. Jeden z takich ładunków – pocisk przeciwpancerny wrzucił do rozpalonego piecyka, doprowadzając do jego niekontrolowanego wybuchu, narażając inne osoby na ogromne niebezpieczeństwo. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikomu nic się nie stało. 47-latek usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące.

W niedzielę (27 sierpnia) w godzinach wieczornych dyżurny świebodzińskiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że w jednym z domów w powiecie świebodzińskim doszło do wybuchu. Na miejsce udał się zarówno patrol Policji, jak i Straży Pożarnej. Ewakuowani zostali mieszkańcy pobliskich posesji. Żadna z osób nie została ranna w wyniku zdarzenia. W domu, w którym doszło, do wybuchu policjanci nie zastali żadnych osób, ujawnili natomiast różnego rodzaju amunicje z czasów II wojny światowej oraz substancję wybuchową. Na miejsce zostali wezwani saperzy, którzy zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty. W wyniku prowadzonych działań ustalono, iż 47-letni mężczyzna od lat zbierał różnego rodzaju przedmioty pochodzące z czasów II wojny światowej. Ustalono również, że mężczyzna w dniu zdarzenia wrzucił pocisk przeciwpancerny do rozpalonego piecyka, co skutkowało wybuchem, a następnie uciekł przed przyjazdem służb. Prowadzone działania poszukiwawcze przez funkcjonariuszy Policji przyczyniły się do ujawnienia mężczyzny na jednej z pobliskich posesji, a następnie do zatrzymania go. Mężczyźnie, w ramach wszczętego śledztwa, przedstawiono zarzuty, a następnie Prokurator Rejonowy w Świebodzinie wystąpił do Sądu Rejonowego w Świebodzinie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 30 sierpnia Sąd Rejonowy w Świebodzinie przychylił się do wniosku Prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy w związku z posiadaniem bez zezwolenia różnego rodzaju amunicji z czasów II wojny światowej oraz substancji w postaci prochu i substancji wybuchowych. Posiadanie takich przedmiotów mogło sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób. Dodatkowo mężczyzna odpowie za narażenie na bezpośrednią utratę życia i zdrowia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez doprowadzenie do niekontrolowanego wybuchu pocisku przeciwpancernego.

sierżant sztabowy Kinga Nowak

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

