Bezpieczna Droga do Szkoły Data publikacji 01.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W okresie od 4 do 30 września 2023 r. Policja będzie prowadziła działania informacyjno - edukacyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem akcji jest przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych. Ważnym aspektem akcji jest także edukacja dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Policjanci zwrócą uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz zmniejszaniu prędkości przed przejściem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego.

Podczas prowadzonych kontroli mundurowi zwrócą też uwagę, czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia oraz czy dzieci są prawidłowo przewożone.

Stałym elementem działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły” są też spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci będą na nich omawiać zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze oraz wskazywać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Przypomną też o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.

Policja przypomina, że powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych. Nie zapomnijmy porozmawiać ze swoimi pociechami o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dawajmy też dzieciom przykład jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z drogi.

( BRD KGP )

Foto: KGP / KWP Wrocław