Policyjny patrol pieszy na miejscu udzielał pomocy Data publikacji 31.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z posterunku w Złotnikach Kujawskich ratowali mężczyznę, który się okaleczył. Gdy tylko do niego dotarli, opatrzyli obrażenia i czuwali przy nim do przyjazdu pogotowia.

W środę, 30 sierpnia 2023 roku w godzinach porannych dyżurny z Inowrocławia skierował pilnie patrol do jednej z miejscowości na terenie gminy Złotniki Kujawskie. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna próbował targnąć się na swoje życie.

Patrol policjantów w składzie: młodszy aspirant Mariusz Fałdziński i sierżant Rafał Januszewski ze złotnickiego posterunku natychmiast ruszyli pod wskazany adres. Zastali tam mężczyznę, który miał poważne obrażenia.

Policjanci natychmiast przystąpili do ratowania go. Założyli mu na wszystkie kończyny opatrunki uciskowe i czuwali, by nie stracił przytomności. Prowadzili też rozmowę z nim i jego żoną, która powiadomiła pogotowie. Patrol zakończył ratunkową interwencję po przyjeździe karetki, która zabrała 78-letniego mężczyznę do szpitala.

Gdzie szukać pomocy:

116 123 bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00,

116 111 bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu,

800 108 108 bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00,

121 212 bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu,

22 635 09 54 telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00.