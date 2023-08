„Dzięki wam żyję i nie zmarnuję tej szansy...” Data publikacji 31.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie insp. Dariusza Kiedrzyna wpłynęło podziękowanie. Kobieta, wdzięczna policjantom z częstochowskiej „trójki” za udzieloną pomoc, w kilku zdaniach podziękowała im za wszystko. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc...

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie insp. Dariusza Kiedrzyna wpłynęło podziękowanie od mieszkanki miasta dla policjantów z patrolówki komisariatu III.

Podziękowanie dotyczyło szybkiej reakcji na niepokojące zgłoszenie do dyżurnego od zdesperowanej kobiety, która miała myśli samobójcze. Błyskawiczna pomoc policjantów i ratowników medycznych sprawiła, że zgłaszająca w porę trafiła pod fachową opiekę.

Policjanci znaleźli się we właściwym miejscu i czasie. Niestety nie zawsze pomoc przychodzi na czas, dlatego zachęcamy, aby w razie potrzeby skorzystać z pomocy. Mieszkańcy Częstochowy i powiatu mogą szukać pomocy w Częstochiwskim Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Rejtana 7B w Częstochowie. Pomocy, na terenie całego kraju można szukać, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

Każde przejawy uznania i sympatii ze strony mieszkańców są dla policjantów bezcenne Świadczą one o tym, że dostrzegacie i doceniacie Państwo naszą służbę, co dla każdego policjanta stanowi jeszcze większą motywację do codziennej służby.