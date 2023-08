Lubińscy policjanci przechwycili blisko 20 kilogramów marihuany Data publikacji 31.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także uprawę konopi indyjskich odpowie dwóch mężczyzn zatrzymanych przez lubińskich policjantów. Funkcjonariusze w wyniku przeszukania dwóch budynków na terenie gminy Lubin, ujawnili i zabezpieczyli łącznie blisko 20 kilogramów marihuany. Mundurowi w trakcie działań znaleźli również specjalistyczny sprzęt służący do uprawy konopi. Zatrzymani decyzją sądu zostali już tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Może im grozić kara nawet do 12 lat więzienia.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 41 i 43 lat. Funkcjonariusze w toku pracy operacyjnej ustalili, że mogą oni mieć związek z nielegalną produkcją środków odurzających w postaci marihuany. Proceder ten miał się odbywać w jednym z nieczynnych lokali na terenie Lubina i w budynku należącym do jednego z mężczyzn.

Policjanci w trakcie przeszukania lokalu, w którym przebywali zatrzymani, ujawnili i zabezpieczyli 250 sztuk częściowo wysuszonych krzewów konopi, a także 57 sztuk roślin w fazie kwitnienia. Mundurowi przechwycili również ponad 3 kilogramy gotowej marihuany.

Dodatkowo w różnych pomieszczeniach funkcjonariusze znaleźli specjalistyczny sprzęt służący do uprawy, między innymi lampy ledowe, wentylatory, urządzenie do cięcia i rozdrabniania roślin.

W trakcie dalszych czynności operacyjnych policjanci dodatkowo ustalili, że jeden z zatrzymanych posiada niedaleko swojego miejsca zamieszkania kolejną nielegalną plantację konopi. W wyniku przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez 41-latka, stróże prawa ujawnili kolejne narkotyki. W jego domu kryminalni zabezpieczyli ponad 120 roślin konopi indyjskich w fazie wzrostu oraz ponad 140 sadzonek. Rośliny uprawiane były w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia do nawadniania oraz naświetlania. Ponadto operacyjni przechwycili blisko 3 kilogramy gotowej do sprzedaży marihuany.

Zabezpieczone narkotyki i sprzęt służący do ich uprawy zostały zdeponowane w policyjnym magazynie. Po wysuszeniu i zważeniu przechwyconych środków odurzających, okazało się, że funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli blisko 20 kilogramów marihuany, która nie trafi na czarny rynek.

Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnej celi. Usłyszeli już zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu wobec mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

podkom. Przemysław Ratajczyk