Potrącił kobietę z dzieckiem na przejściu dla pieszych!

Kierujący BMW 27 latek wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Rozpędzone auto wjechało w kobietę i jej synka. Obje z poważnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala. Sprawca został zatrzymany przez puławskich policjantów. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu. Pobrana została od niego krew do badań na zawartość innych środków odurzających. Do wypadku doszło wczoraj na ulicy Lubelskiej w Puławach.