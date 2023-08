Ślubowali służyć wiernie Narodowi i jego Obywatelom Data publikacji 31.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Słowa roty ślubowania wybrzmiały dzisiaj w obecności Kadry kierowniczej kujawsko-pomorskiego garnizonu i gości na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W ten sposób 31 nowo przyjętych funkcjonariuszy zapewniło, że będą „ (…) służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. (…).”

„(…) służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. (…).” ślubowali na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nowo przyjęci funkcjonariusze. Ta podniosła uroczystość odbyła się dzisiaj (31.08.23) w sali konferencyjnej gmachu komendy wojewódzkiej. Rozkaz o przyjęciu do służby w Policji z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosława Elszkowskiego odebrało 31 funkcjonariuszy.

Zastępca Komendanta, zwracając się do wszystkich uczestniczących w ślubowaniu, ale przede wszystkim do bohaterów uroczystości, powiedział: „narodził się w Was kiedyś taki pomysł przyjęcia do formacji do polskiej Policji. Samo to świadczy o tym, że byliście już wtedy nastawieni na dobro drugiego człowieka. Dzisiaj zmaterializowaliście to wypowiadając słowa roty ślubowania, które są wyznacznikiem tego co w tej formacji należy robić, żeby zadbać o dobro drugiego człowieka. Jest to wyznacznik Waszego postepowania do końca pełnienia służby w tej formacji. (…) Dziękuję Wam bardzo za podjęcie tej inicjatywy… . To jest ten czas niełatwy, ale również czeka Was kilka miesięcy niemniej trudnego czasu, czyli przejścia pierwszego szkolenia w polskiej Policji, gdzie w teorii i praktyce musicie pewne zadania przejść. Życzyłbym sobie, abyśmy wszyscy się spotkali w nie mniej dobrych humorach w jakich miałem możliwość wręczać Wam akty ślubowania. Prosiłbym tylko o to, abyście się trzymali razem nie przerażali się małymi potknięciami, a efekt był taki, że będziemy się widzieć po zakończeniu szkolenia.”

Dalej insp. Elszkowski skierował kilka słów do bliskich nowo przyjętych policjantów: (…). Prosiłbym o to, że tak, jak byliście wytrwali procesie rekrutacji, byli nie mniej wytrwali w czasie szkolenia i później w służbie, bo ta służba nie jest lekka, żyje się nią 24 godziny przez cały rok i ona również emanuje na całą rodzinę. Ale czy warto? Mogę powiedzieć i myślę, że moje koleżeństwo to potwierdzi, że warto, bo warto pracować dla innego człowieka, służyć dla innego człowieka.”

Insp. Elszkowski zwrócił się także do Kadry kierowniczej kujawsko-pomorskiego garnizonu, pod której skrzydła trafią wkrótce adepci sztuki policyjnej. Przyszłych przełożonych prosił, by pomogli wdrożyć się w arkana tej odpowiedzialnej służby.

Następnie głos zabrał Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski Kapelan kujawsko-pomorskiej Policji.

- Podniesiony głos podczas wypowiadania roty ślubowania oznacza zapał i determinację. Myślę sobie wtedy ile tego zapału i determinacji w Was zostanie. Starajcie się, aby było tego, jak najwięcej, bo zapał i determinacja sprawiają, że człowiek potrafi zaprzec samego siebie i świadczyć dobro na zewnątrz. Policjant to czasem tak mówią stróż prawa. Owszem, ale policjant także jest obrońcą życia człowieka, to jest niezmiernie ważne, ale żeby ten obowiązek spełnić trzeba samemu mieć właściwie ukształtowaną osobowość i sumienie. Udacie się teraz na szkolenie podstawowe, będą tam Was uczyli zasad sztuki policyjnej, ale będą też zajęcia z etyki. Postarajcie się ten czas spożytkować oczywiście na pochłanianie wiedzy, ale także na pracę nad sobą. Nad zaparciem się siebie, nad umiejętnością poświęcenia, niech ta życzliwość i dobro, wzajemne zrozumienie, chęć niesienia pomocy będzie Waszą dewizą, wynikającą też z wierności ślubowaniu, jakie przed chwilą złożyliście. (…).” Kończąc Kapelan życzył nowo przyjętym policjantom wszystkiego dobrego i Bożego błogosławieństwa.

Po kilkumiesięcznym szkoleniu w jednej ze szkół Policji adepci wrócą do rodzimych jednostek, w której zadeklarowali służyć. 4 do KMP w Bydgoszczy, 6 do KMP we Włocławku, po 2 do KMP w Grudziądzu, KPP w Brodnicy, KPP w Inowrocławiu, KPP w Sępólnie, KPP w Tucholi i KPP w Wąbrzeźnie, po 1 do KWP w Bydgoszczy, KMP w Toruniu, KPP w Nakle, KPP w Radziejowie, KPP w Świeciu i KPP w Żninie, a także 3 do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Od początku tego roku szeregi kujawsko-pomorskiej Policji zasiliło 129 funkcjonariuszy, ale to jeszcze nie koniec. Zaplanowane są bowiem jeszcze dwa wcielenia: 27 października i 28 grudnia.

Wszystkim, którzy podjęli odważną decyzję i wstąpili w nasze szeregi serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów w służbie w policyjnym mundurze.