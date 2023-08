"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej..."

Dziś na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. To kolejny nabór do służby w łódzkim garnizonie policji w 2023 roku. Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. Chcesz służyć w Policji? Rozpocznij proces rekrutacji i dołącz do nas! Pierwszy raz masz możliwość po ukończeniu kursu podstawowego trafić bezpośrednio do służby kryminalnej!