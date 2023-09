Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo przeciwko obywatelowi Norwegii, podejrzanemu o zabójstwo kobiety oraz uprowadzenie dziecka Data publikacji 01.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Sądu Okręgowego w Krakowie został skierowany przez Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu Norwegowi, który jest podejrzany o dokonanie zabójstwa byłej partnerki oraz uprowadzenie ich dziecka. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, kierując do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia, zakończyła prowadzone od listopada 2022 r. wspólnie z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, śledztwo przeciwko 26-letniemu Norwegowi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo byłej partnerki oraz uprowadzenie ich małoletniego dziecka. Do zbrodni doszło 5 listopada ub.r. w jednym z oświęcimskich mieszkań. Tego dnia w godzinach popołudniowych Policja została powiadomiona o odnalezieniu przez rodzinę zwłok kobiety. Na ciele 26-latki widoczne były rany cięte, które wskazywały, że doszło do zabójstwa. Na miejscu pracowali policjanci, którzy pod nadzorem Prokuratora przeprowadzili szczegółowe oględziny, zabezpieczając ślady kryminalistyczne oraz podjęli czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zbrodni. Intensywna praca funkcjonariuszy pozwoliła na szybkie wytypowanie sprawcy, którym okazał się 25-letni wówczas Norweg, były partner ofiary. W związku z tym na terenie Polski oraz Europy zostały wszczęte jego poszukiwania. Z ustaleń śledczych wynikało, że pod opieką mężczyzny znajduje się ich 5-letnia córka, dlatego ogłoszony został również Child Alert. Jeszcze tej samej nocy duńscy policjanci na autostradzie w Kopenhadze do kontroli drogowej zatrzymali volkswagena. Za jego kierownicą siedział poszukiwany, a na tylnym siedzeniu pojazdu znajdowała się 5-letnia dziewczynka. Norweg został zatrzymany i trafił do jednostki Policji w Kopenhadze. Dziecko całe i zdrowe zostało przekazane pod opiekę duńskich służb socjalnych, a następnie rodzinie. Wobec mężczyzny podejrzanego o zabójstwo i uprowadzenie dziecka została wszczęta procedura ekstradycyjna w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania. 29 grudnia w godzinach wieczornych Norweg został przetransportowany drogą lotniczą przez policjantów z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP i przekazany najpierw policjantom z Komendy Stołecznej Policji w celu osadzenia w areszcie, a później funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i osadzony w areszcie śledczym w Małopolsce. 3 stycznia 2023 r. w Prokuraturze Rejonowej w Oświęcimiu usłyszał zarzuty zabójstwa oraz uprowadzenia małoletniej dziewczynki. Podejrzany częściowo przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Tego samego dnia został przeprowadzony eksperyment procesowy w postaci wizji lokalnej w miejscu popełnienia przestępstwa. Kolejnego dnia Sąd Okręgowy w Oświęcimiu przedłużył podejrzanemu areszt.

W toku prowadzonego postępowania śledczy wykonali szereg czynności, które były niezbędne do zebrania rzetelnego materiału dowodowego, obrazującego okoliczności i przyczyny przestępstwa. W śledztwie powołano biegłych z zakresu medycyny sądowej, przesłuchano wielu świadków. Mozolna kilkumiesięczna praca małopolskich policjantów i Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu pozwoliła na sporządzenie przez Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu aktu oskarżenia przeciwko 26-letniemu Norwegowi i skierowanie go do Sądu Okręgowego w Krakowie.