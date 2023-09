Policjanci zlikwidowali rodzinny przestępczy biznes Data publikacji 01.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty oszustwa wskutek wyłudzenia pieniędzy za pośrednictwem portalu internetowego, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usłyszała 4 osobowa rodzina z woj. dolnośląskiego. Na wniosek krakowskich policjantów zwalczających przestępczość przeciwko mieniu, Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Zachód w Krakowie, zastosował wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcz, przedstawiając zarzuty oszustwa w warunkach podwyższających zagrożenie karą do 12 lat pozbawienia wolności.

8 sierpnia br. do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zgłosiła się kobieta, która została oszukana przez osobę sprzedającą ubrania i obuwie za pośrednictwem Internetu. Pokrzywdzona kilka miesięcy temu wpłaciła na wskazane konto bankowe kilkaset złotych tytułem zakupu odzieży. Pomimo ciągłych zapewnień sprzedawcy, do chwili obecnej nie otrzymała zakupionego towaru, jak również zwrotu wpłaconych pieniędzy. Sprawą błyskawicznie zajęli się funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Intensywna praca kryminalnych i śledczych doprowadziła do szybkiego ustalenia osób zaangażowanych w nielegalny proceder. Już 10 sierpnia krakowscy policjanci zatrzymali 4-osobową rodzinę z województwa dolnośląskiego, prowadzącą przestępczy biznes. Według ustaleń policjantów 40-latka wraz ze swoją 19-letnią córką oraz ich partnerami (21-latkiem i 30-latkiem) od kwietnia do czerwca br., za pomocą fałszywych kont na portalu Internetowym, oferując do sprzedaży odzież i obuwie, których w rzeczywistości nie posiadali, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkanaście osób.

Materiał dowodowy zgromadzony do tej pory w sprawie pozwolił na przedstawienie wszystkim zatrzymanym kilkunastu zarzutów oszustwa, z którego sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu. Z uwagi na fakt, że 40-latka oraz jej 30-letni partner byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu i odbywali karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, teraz odpowiedzą za popełnione przestępstwa w warunkach recydywy.

Na wniosek Policji, Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie, dla zapewnienia prawidłowego trybu postępowania, które aktualnie jest w fazie początkowej i w dalszym czasie będzie prowadziło do ustalenia innych pokrzywdzonych oraz faktycznej wartości poniesionych strat, zastosował wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcze przewidziane w kodeksie postępowania karnego.

Sprawa ma charakter rozwojowy, ustalane są dane innych osób oszukanych w wyniku działań całej grupy.