Kontrterrorysta z pasją i wielkim sercem – posłuchaj kolejnego podcastu pomorskiej Policji Data publikacji 01.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Chcesz zostać kontrterrorystą, zastanawiasz się czy wymagana jest wyjątkowa sprawność fizyczna i psychiczna oraz jakie należy spełnić warunki ? Posłuchaj 7. odcinka Rozmów z blondynką ...ale o Policji, tym razem gościem podcastu jest Dowódca SPKP w Gdańsku nadkom. Paweł Smoliniec kontrterrorysta i sportowiec, którego pasją jest judo i pomaganie.

Służba w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji jest wymagająca pod wieloma względami, ale również dająca ogrom satysfakcji. Policjanci działają w warunkach i sytuacjach, gdy wzrasta zagrożenie dla życia i zdrowia lub wymagają one użycia specjalistycznego sprzętu lub techniki działania. Do ich zadań należy odbijanie zakładników, zatrzymywanie groźnych przestępców, a także wzmacnianie ochrony m.in. szefów państw podczas oficjalnych wizyt na terenie naszego kraju. W sytuacjach klęsk żywiołowych ratują ludzi przy użyciu śmigłowców i łodzi motorowych. To służba niezwykle ciekawa, ale żeby w niej być należy wykazać się ponadprzeciętnymi umiejętnościami, wytrzymałością psychiczną, zaangażowaniem oraz wyjątkową zdolnością pracy w zespole. Bo to od tej ostatniej umiejętności w tego rodzaju służbie, zależeć może ich zdrowie a nawet życie.

Urzekające w pracy nadkom. Pawła Smolińca jest to, że oprócz ogromu zadań służbowych oraz obowiązków wynikających z zakresu zadań na stanowisku dowódcy pododdziału kontrterrorystycznego Policji, znajduje czas na realizowanie się w sporcie i spełnianie swoich pasji, ale przede wszystkim na to, by dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi ludźmi. Odnosił wielkie sportowe sukcesy, był kilkukrotnym medalistą zawodów Pucharu Świata, kilkunastokrotnym medalistą mistrzostw Polski. W 2003 roku uczestniczył w mistrzostwach świata seniorów, oraz mistrzostwach Europy. Aktualnie swoje ambicje przelewa na prowadzony wspólnie z żoną-olimpijką, klub sportowy judo, w którym podopiecznymi są m.in. dzieci z niepełnosprawnościami.

Zachęcam do posłuchania nowego podcastu dostępnego m.in. na platformie Spotify i stronie pomorskiej Policji w zakładce informacje - policyjny podcast, gdzie dostępne są również wszystkie poprzednie odcinki. Przede wszystkim zapraszam do obejrzenia chwytającego za serce spotu pt.; „Nie ma sportu pełnosprawnych i niepełnosprawnych- jest po prostu sport!”, który ma przypomnieć, że osoby niepełnosprawne mają prawo uczestniczyć w każdym obszarze życia społecznego na takich samych prawach, jak osoby pełnosprawne.

ODNOŚNIK DO WSZYSTKICH ODCINKÓW