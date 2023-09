Zaginiona 85-latka szczęśliwie odnaleziona przez ząbkowickich policjantów Data publikacji 01.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecałe 2 godziny potrzebowali ząbkowiccy policjanci, by odnaleźć zaginioną 85-letnią mieszkankę gminy Ząbkowice Śląskie. Każda minuta w tym przypadku była bardzo ważna, ponieważ kobieta była już poza domem od co najmniej 10 godzin, a zapadał zmrok. Zdezorientowana zaginiona została odnaleziona przez policjantów niecały kilometr od miejsca zamieszkania w polu kukurydzy. Poszukiwania szczęśliwie zakończono.

Policja informację o zaginięciu 85-latki otrzymała od zaniepokojonego członka rodziny w dniu 31 sierpnia po godzinie 18.00. Mieszkanka gminy Ząbkowice Śląskie miała wyjść z domu około godziny 9 i niestety nie zabrała ze sobą telefonu.

Od razu wszczęto poszukiwania, a dyżurny niezwłocznie skierował na miejsce policjantów, którzy doskonale wiedzieli, że w tym przypadku liczy się każda minuta. Kobieta była w podeszłym wieku, a na dworze pomału zapadał zmrok, co wiązało się ze znacznym utrudnieniem poszukiwań. Jakby tego było mało, pobliski teren był trudny, ponieważ w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania zaginionej znajdowały się pola oraz las.

Policjanci natychmiast przystąpili do działania i rozpoczęli poszukiwania, sprawdzając najpierw przyległe tereny. Na miejsce skierował się również kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego ząbkowickiej komendy asp. szt. Paweł Pitoń. Swoje poszukiwania rozpoczął on na pobliskim polu kukurydzy i tam właśnie zauważył zdezorientowaną i przestraszoną 85-latkę. Kobieta została szczęśliwie odnaleziona w niespełna 2 godziny po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę.

Poszukiwania osób w podeszłym wieku są niezwykle trudne. Często są to osoby schorowane, przyjmujące na stałe leki, które wyszły z domu, nie informując członków rodziny o celu swojej wyprawy. W takich sytuacjach trudno przewidzieć, gdzie te osoby mogą się udać. Ponownie apelujemy więc do najbliższych, którzy sprawują opiekę nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Starajmy się robić wszystko, by osoby te nie wychodziły bez naszej wiedzy, szczególnie do lasu, gdzie powinny w miarę możliwości zawsze być pod nadzorem. Pamiętajmy, by w zawsze miały przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią, a także kartkę z numerami telefonów do opiekunów. Każdy przypadek zaginięcia takiej osoby należy niezwłocznie zgłaszać Policji.

Tylko szybkie i sprawnie podjęte działania dają szansę na szczęśliwe odnalezienie zaginionego.