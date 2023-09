Lubuski Policjant najlepszy na „Małopolska Majka Days” Data publikacji 01.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dopiero co starszy aspirant Mariusz Kamiński z Lubuskiej Policji stanął na najwyższym stopniu podium podczas prestiżowego wyścigu Tour de Pologne Amatorów, a przed kilkoma dniami wygrał kolejny. Tym razem triumfował na 57 km trasie „Małopolska Majka Days”. Podczas trudnej, interwałowej gonitwy nie dał szans rywalom i na jego szyi pojawiło się kolejne złoto. Wszystkie te sukcesy są efektem ciężkich treningów, które przeprowadza przed lub po zakończonej służbie.

57 kilometrowy odcinek Małopolski podczas Majka Days był kolejnym wyzwaniem dla świeżo upieczonego Mistrza Polski. Mowa tu o starszym aspirancie Mariuszu Kamińskim z Lubuskiej Policji, który na początku sierpnia stanął na najwyższym stopniu podium podczas prestiżowego wyścigu Tour de Pologne Amatorów.

https://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/46608,LUBUSKI-POLICJANT-MISTRZEM-POLSKI-TOUR-DE-POLOGNE.html

Ten- równie wymagający- na swojej rozciągłości krył ponad 1000 metrowe przewyższenia. Niezwykle interwałowy wyścig co kilka kilometrów selekcjonował kolejnych kolarzy. Z kilometra na kilometr zostawali tylko ci najbardziej zaprawieni i wytrwali. Wśród nich tempo nadawał właśnie lubuski policjant. Na 16 podjazdach zawsze ktoś zostawał za jego plecami. Kilka kilometrów przed metą zdecydował się na indywidualną ucieczkę, którą początkowo kilku kolarzy próbowało podjąć ale nieskutecznie. Tym samym Mariusz kontrolując wyścig, sam, niezagrożony wjechał na metę wygrywając w kategorii OPEN.

Starszy aspirant Mariusz Kamiński codziennie morderczo pracuje na swój sukces. Po zakończonej przed laty przygodzie z kolarstwem wrócił do swej dawnej pasji i poświęca się jej bez reszty. Godne pochwały jest to, że treningi prowadzi przed lub po zakończonej służbie, która też do łatwych nie należy. Ale silny charakter tego policjanta, nieustępliwość, ambicja i talent sprawia, że sukcesy są jego częstym dziełem. Gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim