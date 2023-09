Dolnośląscy „Łowcy Głów” zatrzymali kolejnego niebezpiecznego przestępcę Powrót Generuj PDF Drukuj W środę na terenie jednego z wrocławskich osiedli „łowcy głów” z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali poszukiwanego na podstawie 3 listów gończych. Mężczyzna podejrzewany jest m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przygotowaniem i wprowadzaniem do obrotu substancji psychoaktywnych, a także spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Jest to kolejna osoba zatrzymana przez tę specjalistyczną komórkę w strukturach Policji.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, specjalizują się w poszukiwaniach najbardziej niebezpiecznych przestępców oraz poszukiwaniu osób zaginionych. Policjanci zajmują się każdego dnia najtrudniejszymi sprawami i potrafią namierzyć najbardziej nieuchwytnych przestępców. Stosowane przez nich metody owiane są tajemnicą, a ich skuteczność jest bardzo duża.

Kolejne przeprowadzone przez nich działania pozwoliły na namierzenie w tym tygodniu miejsca ukrywania się poszukiwanego ob. Polski. 33-latek poszukiwany od 2017 roku często zmieniał miejsca przebywania i maskował swoje działania. Mężczyzna zajmował się wyrabianiem i wprowadzaniem do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji powszechnie nazwanych dopalaczami. 33-latek rozprowadzał je do punktów sprzedaży, gdzie sprzedawane były jako środki do pochłaniania wilgoci. Kolejne poważne przestępstwo popełnił, doprowadzając do zdarzenia drogowego, w którym śmierć poniosła inna osoba.

W styczniu 2023 r. sprawą poszukiwanego zajęli się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu. Dolnośląscy „łowcy głów” kilka miesięcy prowadzili wytężone działania operacyjne, wykorzystując dostępny wachlarz metod i nieszablonowe przedsięwzięcia. Ich działania pozwoliły na ustalenie sposobu funkcjonowania poszukiwanego oraz namierzenie miejsca, w którym się ukrywał.

W dniu 30 sierpnia 2023 r. na terenie jednego z wrocławskich osiedli przeprowadzili dynamiczne zatrzymanie mężczyzny w chwili kiedy przemieszczał się użytkowanym przez siebie pojazdem. 33-latek nie spodziewał spotkania z policjantami i był całkowicie zaskoczony, ponieważ przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się 6 lat.

Podczas zatrzymania ujawniono przy poszukiwanym podrobione dokumenty, które wykorzystywał do skutecznego ukrywania się. Mężczyzna poszukiwany był łącznie na podstawie trzech listów gończych – m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z jego miejsca, posługiwanie się fałszywymi dokumentami oraz prowadzenie pojazdu bez uprawnień.

Aktualnie wobec poszukiwanego wydano już wyrok 2 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Łącznie grozić mu może kara do 8 lat pozbawienia wolności, ale o tym zadecyduje teraz sąd.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Film Dolnośląscy „Łowcy Głów” zatrzymali kolejnego niebezpiecznego przestępcę Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Dolnośląscy „Łowcy Głów” zatrzymali kolejnego niebezpiecznego przestępcę (format mp4 - rozmiar 27.65 MB)