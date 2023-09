Życie małej dziewczynki było zagrożone - pomogli łódzcy dzielnicowi

„Ratunku, pomocy moja córeczka traci przytomność...” to pierwsze słowa kobiety, która wbiegła na II Komisariat Policji w Łodzi. Bałuccy policjanci natychmiast przystąpili do eskorty dziecka w drodze do szpitala.