Podziękowanie dla policjantek z obornickiego komisariatu za pomoc starszej kobiecie Data publikacji 01.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich wpłynęło podziękowanie dla policjantek, sierż. szt. Barbary Springer oraz post. Patrycji Łagody. Mężczyzna opisał całą sytuację oraz podkreślił , że pomoc mundurowych przyczyniła się do uratowania życia jego babci.

Przypomnijmy:

Zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego było, jest i będzie każdorazowo priorytetem w działaniach wszystkich policjantów. W takich sytuacjach zawsze liczy się każda sekunda. We wtorek 22 sierpnia br. chwilę przed godziną 11, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie gminy Oborniki Śląskie znajduje się starsza kobieta, która prawdopodobnie potrzebuje pomocy.

Policjantki z obornickiego komisariatu sierż. szt. Barbara Springer oraz post. Patrycja Łagoda bezpośrednio po otrzymaniu tej niepokojącej informacji pojechały pod wskazany adres. Pomimo wołania oraz pukania do drzwi nikt nie reagował.

Funkcjonariuszki postanowiły wejść do środka. W jednym z pokoi znalazły leżącą na łóżku 75-letnią kobietę. Kontakt słowny z seniorką był utrudniony, nie była ona w stanie o własnych siłach się podnieść, była bardzo osłabiona. Mundurowe do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego udzieliły kobiecie pomocy przedmedycznej oraz utrzymywały z nią stały kontakt, a przybyli na miejsce strażacy podali mieszkance powiatu trzebnickiego tlen. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził, że był to stan zagrażający zdrowiu i życiu. Decyzją lekarza kobieta została przetransportowana do szpitala.

Do Komisariatu Policji w Obornikach śląskich wpłynęło podziękowanie dla policjantek od wnuka kobiety, który wyraził swoją wdzięczność za profesjonalne działanie funkcjonariuszek. Jak pisze „Prawdopodobnie nigdy nie będę w stanie odwdzięczyć się tym dwóm policjantkom za szybką reakcję i pomoc, jednak składam choć te skromne podziękowania”.

