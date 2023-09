Rozbita grupa prowadząca fałszywe sklepy internetowe Data publikacji 01.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Połączone siły kilkudziesięciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadziły do zatrzymania 6 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się prowadzeniem fałszywych sklepów internetowych. Policjanci zabezpieczyli u podejrzanych mienie ruchome oraz ponad 100 sztuk różnego rodzaju sprzętu elektronicznego w postaci telefonów, laptopów, tabletów, kart pamięci czy dysków. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty karne udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw o znacznej wartości. Za te czyny może im grozić nawet do 15 lat pozbawienia wolności. 5 z nich zostało tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze z Zarządu w Katowicach i Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozpracowywali grupę mężczyzn z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy brali udział w organizowaniu przestępczego procederu dotyczącego funkcjonowania fałszywych sklepów internetowych. Policjanci ustalili, że grupa ta uruchomiła co najmniej 2 witryny internetowe, na których oferowała m.in. telefony komórkowe, konsole do gier oraz inny sprzęt elektroniczny. Łączna suma strat, na jaką oszukali pokrzywdzone osoby to ponad 297 tys. zł i nie wykluczone, że może ona ulec zmianie na dalszym etapie postępowania.

Przed kilkoma dniami policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przy współudziale funkcjonariuszy SPKP z Łodzi i Bydgoszczy, przeprowadzili skoordynowaną akcję, w efekcie której zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 22 do 52 lat z województwa kujawsko-pomorskiego. W miejscu zamieszkania mężczyzn zabezpieczyli ponad 100 sztuk różnego rodzaju elektroniki w tym telefonów, tabletów, laptopów, kart pamięci, pendrivów czy kart SIM. Ponadto na poczet przyszłych kar zostały zabezpieczone pieniądze w kwocie ponad 77 tys. złotych, ponad 10 tys. Euro i 5 samochodów. Działania policjantów podjęte zostały zanim przestępczy proceder rozwinął się na większą skalę.

Zatrzymani mężczyźni podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw poprzez prowadzenie fałszywych sklepów internetowych dopuszczając się tego czynu w stosunku do mienia znacznej wartości. W Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie usłyszeli oni zarzuty karne z art. 258 § 1 kk oraz 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 kk., w tym w związku z art. 65§1 k.k. za co może grozić nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 5 podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania a wobec jednego w postaci dozoru Policji.

Fałszywe sklepy internetowe stanowią łakomy kąsek, oferując artykuły w podejrzanie niskich cenach. Niestety wiele osób, ulega takiej „super” ofercie i po dokonaniu zapłaty za kupione przedmioty nigdy ich nie otrzymuje tracąc wpłacone środki.

Pamiętajmy, że wyraźnie niska cena powinna być pierwszym sygnałem do tego, aby dokładniej przyjrzeć się takiej ofercie. Jak informuje w swojej kampanii CERT Polska, robiąc zakupy w Internecie sprawdźmy kilka rzeczy:

1. czy sklep oferuje popularne metody płatności,

2. czy o sklepie nie ma skrajnych opinii, czy oceny nie wydają się sztuczne i czy nie powstały w jednym czasie,

3. czy na stronie internetowej jest podany numer telefonu do tego sklepu,

4. jak długo firma działa na rynku/kiedy została zarejestrowana.