Droga dolnośląskiego policjanta z posterunku w Niemczy na szczyt Mont Blanc [FILM] Data publikacji 02.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pasje policjantów przybierają różne formy, a ich spektrum jest bardzo szerokie- od sportów ekstremalnych, biegania czy strzelectwa po malarstwo. Pasją niemczańskiego dzielnicowego sierżanta sztabowego Daniela Piwowarczyka jest turystyka wysokogórska. Nasz Kolega realizując swoje marzenia wspiął się już na niejeden szczyt, a w czerwcu bieżącego roku zdobył najwyższy szczyt Europy- Mont Blanc. Tym samym udowodnił, że ograniczenia istnieją tylko w naszych głowach, a marzenia da się spełnić łatwiej niż nam się wydaje. W planach ma już kolejne wyprawy, między innymi w Himalaje. W krótkim filmie opowiada o początkach swojej pasji, górskich przygodach i o łączeniu służby w Policji z realizacją swoich marzeń.

Sierżant sztabowy Daniel Piwowarczyk jest na co dzień skromnym policjantem, służącym lokalnej społeczności jako dzielnicowy w Posterunku Policji w Niemczy. W ramach swoich obowiązków m.in. pomaga ofiarom przemocy w rodzinie, działa w zakresie przeciwdziałania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz realizuje zadania z zakresu profilaktyki społecznej. Wśród mieszkańców uchodzi za osobę zawsze chętnie udzielającą pomocy i wsparcia. W szeregi Policji wstąpił w 2016 roku i już niedługo po tym trafił do Niemczy, gdzie pełni służbę do dziś. W tym samym czasie odnalazł swoją pasję, jaką jest turystyka wysokogórska.

I chociaż mieszka w bliskim sąsiedztwie Sudetów, to jego pierwszy zachwyt pięknem gór miał miejsce nad tatrzańskim Morskim Okiem. To tam pierwszy raz, widząc ośnieżone górskie szczyty, zamarzył o ich zdobyciu. Jego pierwsze spotkanie z żywiołem miało miejsce niedługo później. Daniel Piwowarczyk postanowił wspiąć się na nieodległą od Niemczy sowiogórską Kalenicę. Jak sam żartobliwie wspomina początki jego górskich wypraw, obawiał się wówczas, że będzie pierwszą ofiarą tych niewysokich wszakże gór. Jednak nie zniechęciło go to, a wręcz głód przygody stał się jeszcze większy.

Ambitny policjant postawił sobie za cel zdobycie Korony Gór Polskich. Jest to 28 szczytów będących najwyższymi w każdym paśmie górskim w Polsce. Postawione przed sobą zadanie zrealizował dość szybko, wobec czego rozpoczął zdobywanie Korony Tatr, na którą składa się 15 szczytów po obu stronach granicy polsko-słowackiej. W międzyczasie zaczął także zdobywanie Korony Europy, na którą z kolei składa się 46 szczytów. Do teraz, w ramach tego celu, zdobył już 18 szczytów, a wśród nich najwyższe góry Niemiec i Austrii.

Największym jak do tej pory osiągnięciem naszego kolegi i zarazem największą jego przygodą, jest najwyższy szczyt Europy- Mont Blanc, na którym stanął 2 czerwca tego roku. Daniel Piwowarczyk w trakcie wspinaczki na tą górę pokonał nie tylko siły natury i niesprzyjające warunki, ale także własne słabości. Tym samym udowodnił, że ograniczenia istnieją tylko w naszych głowach, a marzenia da się spełnić łatwiej niż nam się wydaje. Na wysokości 4809 metrów nad poziomem morza mógł podziwiać inne alpejskie szczyty, które znajdowały się niżej od niego. Niemczański policjant wraz ze swoim kompanem, emerytowanym policjantem, wchodzili na szczyt drogą klasyczną przez Grand Couloir, a podczas tej wyprawy nocowali na wysokości 2768 metrów nad poziomem morza. Ze śmiechem wspomina, że schronisko jest darmowe, bo nie ma tam nic poza ścianami i dachem chroniącymi przed wiatrem.

Z Danielem nie jest łatwo rozmawiać o jego przygodach, gdyż jest niezwykle skromny i nie uważa, że robi rzeczy niesamowite. Jednak historie jego walki z własnymi słabościami i siłami natury są wyjątkowo inspirujące, tak samo jak opowieści innych ludzi przełamujących własne ograniczenia. Nie każdy jest w stanie osiągnąć to, co już osiągnął nasz Kolega, a jak sam mówi- to dopiero początek.

Daniel ma w planach kolejne wyprawy. Jeszcze w tym roku chce zdobyć kolejne szczyty w ramach Korony Tatr i Korony Europy. Jednak największa jak do tej pory przygoda czeka go w przyszłym roku. Już teraz planuje wyprawę w Himalaje i zdobycie kilku szczytów. Na razie nie mówi jeszcze o Mount Everest, ale w trakcie rozmowy o tej górze w jego oczach widać błysk, a jego usta układają się w uśmiech.

Gratulujemy naszemu Koledze wytrwałości, hartu ducha oraz dotychczasowych sukcesów i oczywiście życzymy kolejnych. Niech każda Twoja wyprawa zakończy się bezpiecznym powrotem do domu!

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KPP w Dzierżoniowie

nadkom. Marcin Ząbek

Źródło zdjęć: KWP Wrocław/archiwum prywatne Daniel Piwowarczyk