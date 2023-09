Wspólnie zadbajmy o bezpieczną drogę do szkoły – skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Data publikacji 02.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Już niemal słychać pierwszy szkolny dzwonek. Jak co roku, przed rozpoczęciem nauki Lubuska Policja sprawdza stan oznakowania w rejonach placówek edukacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, funkcjonariusze kierują wnioski do zarządców dróg o ich uzupełnienie lub usunięcie usterek. Państwo również możecie mieć realny wpływ na drogową rzeczywistość. Zachęcamy do skorzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której możliwe jest przekazanie mundurowym informacji o złej organizacji ruchu lub niewłaściwej infrastrukturze.

Jak co roku, tuż przed pierwszym dzwonkiem, lubuscy policjanci udali się w rejon placówek edukacyjnych. Mundurowi sprawdzają czy znaki drogowe – poziome oraz pionowe, są czytelne i prawidłowo usytuowane. Znaczenie ma również stan urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających. Ich szczególna uwaga skupiona jest w rejonach przejść dla pieszych. Działania prowadzone się nie tylko na terenie naszego województwa, ale i w całym kraju.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, funkcjonariusze kierują pisma do zarządców dróg z wnioskiem o uzupełnienie oznakowania lub usunięcie usterek. W tym miejscu warto wspomnieć, że również Państwo możecie mieć wpływ na bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Oczywiście, po pierwsze stosując się do obowiązujących przepisów, po drugie zgłaszając policjantom, gdzie waszym zdaniem należy poprawić oznakowanie. Jak można to zrobić? Najprostszym rozwiązaniem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja daje możliwość poinformowania mundurowych o dokładnym miejscu, gdzie na przykład występuje zła organizacja ruchu lub niewłaściwa infrastruktura drogowa. Każde takie zgłoszenie jest przez nas weryfikowane i w przypadku jego potwierdzenia, możemy podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. Przypominamy o możliwości dodania dokładnego opisu zgłaszanego problemu.

Przez cały wrzesień lubuscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole w rejonach placówek edukacyjnych oraz przejść dla pieszych. Bezpieczeństwo uczniów to priorytet.

Kierowcom i pasażerom, przypominamy o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i fotelików ochronnych. Wyrobienie tego nawyku to praca domowa zarówno dla starszych jak i młodszych podróżujących. Ruch w okolicach szkół, szczególnie rano, jest większy. Pamiętajmy o przestrzeganiu ograniczeń prędkości, zwracajmy uwagę na znaki, a przede wszystkim kierujmy się zdrowym rozsądkiem. Pośpiech i nerwy, nigdy nie są dobrymi kompanami podróży. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożność w rejonie przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych. Przypominajmy naszym pociechom o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie