Marsz Równości w Słubicach. Policyjne zabezpieczenie gwarantujące bezpieczeństwo Data publikacji 02.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci już od kilkunastu dni gotowi byli do zabezpieczenia Marszu Równości, który po raz kolejny przeszedł centrum Słubic. Przygotowane na ten dzień policyjne siły sprawiły, że zgromadzenie odbyło się w sposób profesjonalny gwarantując jego uczestnikom pełne bezpieczeństwo. Dzięki temu zgromadzone osoby z dużym komfortem i spokojem przeszły mostem granicznym i kontynuowało je już po stronie niemieckiej. W służbie byli policjanci niemal wszystkich policyjnych pionów.

W sobotę /2 września/ w Słubicach odbył się już Czwarty Marsz Równości "Frankfurt Słubice Pride". Mimo, że jego rozpoczęcie uczestnicy zgromadzenia ustalili na godzinie 12.00, już dużo wcześniej na Placu Bohaterów przybywało coraz więcej jego miłośników.

Policjanci wiedząc o tym wydarzeniu już dużo szybciej, przygotowali się do niego w sposób profesjonalny. Słubickich policjantów wspierali koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji, a także funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji oraz innych jednostek regionu. Nad bezpieczeństwem uczestników i mieszkańców dbali funkcjonariusze kilku pionów. Swoje zadania realizowali policjanci kryminalni, śledczy, przewodnicy psów, policjanci ruchu drogowego, sztabu czy też operatorzy dronów.

Marsz przechodził przez ścisłe centrum miasta, co oznaczało sporo pracy właśnie dla policjantów ruchu drogowego. Wiele skrzyżowań musiało zostać na pewien czas wyłączonych z ruchu. Funkcjonariusze sprawnie zamykali kolejne drogi, by nie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dzięki funkcjonariuszom uczestnicy marszu bezpiecznie przeszli przez miasto aż do mostu granicznego, a później już był kontynuowany po stronie niemieckiej. Dzięki pracy lubuskich policjantów całe wydarzenie miało bardzo spokojny przebieg i było bezpieczne. Podczas zabezpieczenia nie odnotowano żadnych incydentów.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim