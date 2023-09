Zmienił wygląd i sposób życia, a i tak został zatrzymany przez CBŚP Data publikacji 04.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Zarządu w Radomiu CBŚP zatrzymali Patryka M. ps. „Pcheła” podejrzanego o przestępstwa narkotykowe oraz zlikwidowali plantację konopi zabezpieczając 176 krzewów ziela i blisko 20 kg marihuany. Mężczyzna zmienił całkowicie swój wygląd, ukrywając się przed służbami brytyjskimi, ponieważ był poszukiwany do sprawy zabójstwa, do którego doszło w Wielkiej Brytanii oraz przez polskie organy ścigania za przestępstwa o charakterze kryminalnym i narkotykowym.

Z ustaleń policjantów CBŚP wynika, że Patryk M. ps. „Pcheła” był poszukiwany w Polsce celem tymczasowego aresztowania oraz był ścigany w celu odbycia kary ponad 7 lat pozbawienia wolności. Poszukiwany był także przez służby brytyjskie do sprawy zabójstwa. Według śledczych po zbrodni, do której doszło w Wielkiej Brytanii przedostał się do Polski, gdzie zmienił swoją tożsamość i wygląd. Całkiem „nowe” życie zaczął w województwie podkarpackim. Posługując się nowymi danymi osobowymi zdobył dokumenty potwierdzajace tożsamość, na które kupił samochód oraz dom. Wśród miejscowych wzbudzał zaufanie przedstawiając się jako właściciel firmy budowlanej.

Nowe życie poszukiwanego trwało cztery i pół roku, aż do momentu kiedy to policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji wpadli na jego trop. Funkcjonariusze ustalili miejsce jego pobytu oraz sposób funkcjonowania. Okazało się, że mężczyzna przebywał w ciągu dnia w wynajętym mieszkaniu, a wieczorem wracał do domu na wieś, sugerując w ten sposób okolicznym mieszkańcom, że wraca z pracy.

Z uwagi na charakter sprawy oraz nieprzewidywalne zachowanie mężczyzny jego zatrzymanie odbyło przy wsparciu policjantów z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Krakowa i Rzeszowa. Podczas akcji policjanci zlikwidowali także plantację konopi, przejmując 176 sztuk nie ściętych, częściowo uschniętych krzewów ziela konopi oraz znaleziono blisko 20 kg marihuany. Okazało się bowiem, że w zakupionym domu przygotowano w piwnicy plantację, inwestując pieniądze w osprzęt do nawadniania i oświetlenia roślin. Według śledczych nielegalna uprawa przygotowana była na około 500 sztuk krzaków ziela konopi i mogła przynieść właścicielowi rocznie około milion złotych dochodu.

Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie zarzuty uprawy konopi i posiadania narkotyków, po czym Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował wobec niego areszt. W dalszej kolejności będzie odpowiadał także za inne przestępstwa.