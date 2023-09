Odpowie za oszukanie kilkuset osób Data publikacji 04.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 37-letnia mieszkanka Gorzyc podejrzana jest o oszustwa, za pomocą platformy sprzedażowej. Kobieta oferowała do sprzedaży odzież i buty z tzw. drugiej ręki, których po otrzymaniu gotówki nie przesyłała kupującym. Policjanci ustalili, że oszukała blisko 700 osób. 37-latka została zatrzymana w jednym z mieszkań w Warszawie, gdzie się ukrywała. Za popełnione przestępstwo, trafiła do aresztu śledczego. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zakończyli postępowanie w sprawie oszustwa. Ustalili, że jedna z mieszkanek powiatu tarnobrzeskiego, za pomocą platformy sprzedażowej oraz portalu społecznościowego, oferowała do sprzedaży odzież i buty z tzw. drugiej ręki. Miały to być m.in. kurtki, bluzy, spodnie, płaszcz i t-shirty, których po otrzymaniu gotówki, nie przesyłała kupującym.

Policjanci ustalili, że kobieta od 2018 r. oszukała blisko 700 osób, na łączną kwotę około 70 tysięcy złotych. Oszustka posługiwała się różnymi danymi osobowymi, teleadresowymi oraz 7 rachunkami bankowymi, na które wpływała gotówka wpłacana przez kupujących z całego kraju. Funkcjonariusze ustalili prawdziwą tożsamość kobiety.

Okazała się nią 37-letnia mieszkanka Gorzyc. Kobieta, będąc świadoma popełnianych przestępstw, ukrywała się na terenie Warszawy, w wynajmowanym mieszkaniu. Policjanci zatrzymali kobietę. Została przesłuchana, a następnie przedstawiono jej 668 zarzutów popełnienia przestępstw.

Na podstawie materiału przekazanego przez policjantów, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 37-latki środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, w oparciu o zebrane dowody, zastosował wobec 37-latki tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, który został jej już przedłużony i trwa nadal.

Zgodnie z art. 286 kodeksu karnego: kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.