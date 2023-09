Botki warte 9000 zł. Kolejna oszukana osoba na portalu ogłoszeniowym Data publikacji 04.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 37-latka z Siedlec wystawiła na sprzedaż na jednym ze znanych portali ogłoszeniowych botki za 300 zł. Postępując zgodnie z przesłaną „instrukcją” odbioru pieniędzy zamiast zyskać, straciła 9000 zł.

37-letnia mieszkanka z Siedlec wystawiła do sprzedaży na jednym ze znanych portali ogłoszeniowych botki za kwotę 300 zł. W krótkim czasie od wystawienia przedmiotu, sprzedająca dostała wiadomość z formularzem sprzedaży do wypełnienia. Kliknęła w link, wybrała z listy swój bank i zalogowała się do bankowości elektronicznej. Po chwili dostała telefon z „banku” z informacją, żeby pieniądze ze sprzedaży butów mogły zostać przelane na jej konto musi podać kod szybkiej płatności. Kobieta nie zastanawiając się stosowała się do poleceń rzekomego pracownika banku i podała łącznie 3 kody. Następnie kontakt się urwał. Kobieta zalogowała się do swojej aplikacji bankowej celem sprawdzenia czy wpłynęły pieniądze z transakcji i zobaczyła, że zamiast zysku straciła 9000 zł. Tymi trzema kodami, które podała, oszuści wypłacili 3 razy po 3000 zł.

Dlatego pamiętaj!

- Nigdy nie klikaj w żadne otrzymywane w wiadomościach linki!

- Nie wychodź z transakcją kupna - sprzedaży poza portal sprzedażowy!

- Przy sprzedaży nigdy (!) nie podawaj kodów szybkiej płatności, które służą do wypłat, a nie wpłat!

- WŁĄCZ MYŚLENIE i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!