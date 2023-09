Dramatyczna walka o życie niemowlaka. Z pomocą ruszyli ostrołęccy policjanci Data publikacji 04.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Moje dziecko zakrztusiło się i nie może oddychać” - takie słowa usłyszeli od zrozpaczonej matki dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Policjanci włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i natychmiast ruszyli do szpitala. Przez całą drogę jeden z policjantów wraz z mamą próbował przywrócić dziecku prawidłowy oddech oraz monitorował jego funkcje życiowe. Kiedy radiowóz dotarł na miejsce, mundurowy wziął niemowlaka na ręce i pobiegł z nim do gabinetu lekarskiego. Dzięki przytomnemu zachowaniu mamy i szybkiej reakcji dzielnicowych, całe zdarzenie miało szczęśliwy finał.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 2 września 2023 roku po godzinie 16.00 w rejonie ul. Kilińskiego w Ostrołęce. Wtedy to policjanci dzielnicowi sierż. szt. Adam Grażulewicz oraz st. post. Albert Kociuba w lusterku zauważyli kobietę, która z niemowlakiem na ręku podbiegła do radiowozu. Roztrzęsiona ostrołęczanka powiedziała, że jej 8 miesięczne dziecko zakrztusiło się podczas podawania leków i nie może złapać oddechu.

Dzielnicowi włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową. Przez całą drogę jeden z policjantów wraz z mamą próbował przywrócić dziecku prawidłowy oddech oraz monitorował funkcje życiowe niemowlaka.

Kiedy radiowóz dojechał do szpitala, sierż. szt. Adam Grażulewicz wziął niemowlaka na ręce i pobiegł do gabinetu lekarskiego przekazując chłopczyka pod opiekę lekarza.Po kilku minutach policjanci wraz z rodzicami dziecka mogli odetchnąć z ulgą, ponieważ lekarz poinformował, że stan dziecka jest dobry i nie zagrażający jego życiu i zdrowiu.

Rodzice chłopczyka nie kryli wdzięczności i podziękowań za szybką policyjną interwencję. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce życzą małemu mieszkańcowi naszego miasta zdrowia i samych szczęśliwych chwil.