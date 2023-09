Zatrzymany za oszustwo metodą ,,na policjanta” Data publikacji 04.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegły czwartek policjanci zatrzymali mężczyznę usiłującego oszukać 80-latka. Pokrzywdzony miał z konta wypłacić 30 000 zł i przekazać w ręce oszusta podającego się za oficera Policji. Dzięki wzorowej postawie pokrzywdzonego, zachowanie 41-letniego przestępcy zostało udaremnione przez funkcjonariuszy.

W środę, 30 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00 do 80-letniego mieszkańca Tczewa zadzwonił mężczyzna przedstawiający się za oficera Policji. 41-letni mężczyzna przekazał informację seniorowi, że współpracuje z Policją i ma zatrzymać pracownika banku, który przekazuje oszustom ich zgromadzone na koncie oszczędności. Dzwoniący mężczyzna pod wyżej wymienionym pretekstem nakazał seniorowi udać się do banku i zlikwidować lokatę, na której pokrzywdzony zgromadził kwotę pieniędzy w wysokości 30 000 zł. Oszust nastraszył również seniora, że jego konto jest zablokowane przez Prokuraturę a jego telefon znajduje się na podsłuchu. Zakazał mu dzwonienia do jakiejkolwiek osoby i mówieniu o całej sytuacji. Mieszkaniec Tczewa w porę uświadomił sobie, że dzwoniący mężczyzna chce go oszukać i poinformował policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie o celowym planie. Mężczyzna zgodnie z instrukcjami przestępcy udał się do banku i wypłacił pieniądze. Następnie do seniora miał podejść kurier, któremu miał przekazać wypłaconą kwotę. Gdy miało dojść do przekazania pieniędzy nastąpiło zatrzymanie oszusta przez policjantów. Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec zatrzymanego zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Zachowanie seniora jest wzorową postawą. Wszystkie czynności poczynione przez pokrzywdzonego powinny być kierunkowskazem dla innych osób odbierających podobne telefony. Dzięki takim zachowaniom poskromią one zuchwałość oszustów i dadzą do myślenia, gdy będą odbywać karę pozbawienia wolności za kratami. Gratulujemy postawy. Reagujmy w porę. Bądźmy czujni i pamiętajmy, że Policja nigdy nie prosi o pieniądze.