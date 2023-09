Koniec śledztwa w sprawie ogromnego przemytu narkotyków z Holandii do Polski. 11 oskarżonych w sądzie Data publikacji 04.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakończenie śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy wyspecjalizowanej zakupie płynnej amfetaminy zasadowej z Holandii. Skierowany w tej sprawie akt oskarżenia obejmuje jedenaście osób. Przed sądem odpowiadać oni będą m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, produkcję i przemyt znacznych ilości narkotyków, a także ich dalszą sprzedaż.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu w sierpniu 2023 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko jedenastu osobom związanym z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. Według ustaleń śledztwa prowadzonego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, grupa ta zajmowała się produkcją i sprzedażą narkotyków. Jej członkowie organizowali także zakup płynnej amfetaminy na terytorium Holandii, którą przemycali do Polski. Przestępczy proceder odbywał się poza granicami kraju, a także na terenie województwa wielkopolskim i zachodniopomorskiego.

Jak wynika ze zgromadzonych dowodów, w okresie od stycznia do listopada 2022 roku członkowie grupy sprowadzili do Polski narkotyki o łącznej czarnorynkowej wartości ponad 19 milionów złotych. Do kraju przemycono 16 kg kokainy, 67 kg 3-CMC, 9 600 tabletek MDMA, 360 kg marihuany oraz 855 litrów płynnej amfetaminy, która pozwalała na wytworzenie ponad trzech ton finalnej substancji, tj. siarczanu amfetaminy. Ponadto na terytorium Królestwa Niderlandów wprowadzono do obrotu około 600 litrów płynnej amfetaminy. Przemyt narkotyków odbywał się przy udziale „kurierów”. Korzystając z różnych samochodów wyposażonych w pozafabryczne skrytki ukrywali w nich pojemniki (m.in. plastikowe butelki o pojemności 5 litrów) wypełnione płynną amfetaminą oraz kokainę, tabletki ekstazy i substancję 3-CMC. Po dotarciu do Polski narkotyki były przekazywane kolejnym członkom grupy celem dalszej dystrybucji. Na pierwszy trop grupy przestępczej, funkcjonariusze Policji natrafili w sierpniu 2022 roku, kiedy w Pile zatrzymano do kontroli drogowej samochód marki Renault. W jego bagażniku znajdowały się dwa kanistry z około 40 l amfetaminy zasadowej. Kolejne przejęcie narkotyków miało miejsce w październiku tego samego roku na przejściu granicznym w Kołbaskowie. W kontrolowanym wówczas pojeździe ujawniono skrytkę, w której znajdowały się 3 kg kokainy.

Obszerny materiał dowodowy zebrany w sprawie, a także czynności przeprowadzone w trybie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego, pozwoliły na przedstawienie podejrzanym łącznie trzydziestu siedmiu zarzutów. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jej kierowania, produkcji i przemytu znacznych ilości narkotyków oraz ich dalszej sprzedaży.

Czterech oskarżonych, w tym dwaj kierujący grupą (35 – letni Damian D. i 47 – letni Rafał P. – obaj mieszkańcy Wielkopolski), nadal przebywa w areszcie śledczym. Pozostali odpowiedzą przed sądem z wolnej stopy. Prokurator zastosował wobec nich dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek oskarżonych (pieniądze i ruchomości) o łącznej wartości około 90 tys. złotych oraz 1.500 Euro.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.