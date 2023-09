Jasielscy kryminalni przechwycili ponad 5 kg narkotyków Data publikacji 05.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle zajmujący się przestępczością narkotykową zatrzymali mężczyznę, który posiadał ponad 5 kg marihuany. 34-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających.

W ubiegłym tygodniu, jasielscy kryminalni, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, w wyniku swoich działań przechwycili ponad 5 kg marihuany. Zatrzymali także 34-latka, który był odpowiedzialny za ich posiadanie. Mężczyzna został przewieziony do jasielskiej komendy, a następnie trafił do policyjnego aresztu.

Usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, do którego się przyznał. Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze oraz zabezpieczenie majątkowe. Teraz za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.

To kolejne działania jasielskich kryminalnych, które zakończyły się przechwyceniem dużej ilości narkotyków. Poprzednio w czerwcu, dzięki ich pracy zabezpieczono łącznie blisko 1,2 kg m.in. marihuany, amfetaminy i haszyszu. Więcej w artykule "Odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz nielegalną uprawę konopi".