Szczecińscy policjanci zabezpieczyli podrobione towary o wartości ponad 400 tysięcy złotych Data publikacji 05.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie prowadzili działania pod kątem wyeliminowania z obrotu towarów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi. Wartość przedmiotów wyceniono na ponad 400 tysięcy złotych. Łącznie zabezpieczono ponad 200 sztuk nielegalnego towaru.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie ustalili osobę, która wprowadzała do obrotu podrobioną odzież i galanterię z zastrzeżonymi znakami towarowymi. Mężczyzna oferował do sprzedaży podrobione produkty znanych markowych firm.

Kryminalni łącznie zabezpieczyli ponad dwieście sztuk odzieży, bielizny oraz akcesoriów. Wszystkie produkty sprzedawane były za dużo niższą cenę niż oryginalne i były nielegalnie oznaczone logotypami renomowanych firm.

Właściciel podrobionych towarów za popełnione przestępstwa odpowie teraz przez sądem. Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi i czynienie z tego stałego źródła dochodu grozi od 6 miesięcy do 5 lat lat pozbawienia wolności.