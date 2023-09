Podziękowanie za uratowanie życia

"gdyby nie szybka ich reakcja...mogłoby dojść do tragedii" - te słowa kieruje mężczyzna do siemiatyckich funkcjonariuszy, którzy pomogli jego mamie. Młodszy aspirant Piotr Niewiarowski i sierżant Natalia Drywulska w czasie wolnym od służby znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. O pomoc policjantów poprosił mieszkaniec Siemiatycz, który martwił się o swoją matkę. Mundurowi wyważyli drzwi do mieszkania i udzielili pomocy medycznej leżącej na podłodze nieprzytomnej kobiecie. Dzięki ich zdecydowanej reakcji, seniorka w porę trafiła pod opiekę lekarzy. #PomagamyiChronimy to nie tylko słowa, to czyny.