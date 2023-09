Policjanci odzyskali skradzione BMW i zabezpieczyli ponad 200 gramów narkotyków Data publikacji 05.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 24 sierpnia 2023 roku kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali złodzieja osobowego BMW. 35-latek posiadał również ponad 200 gramów różnych narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania środków odurzających grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.

24 sierpnia 2023 roku kryminalni z komendy wojewódzkiej w Łodzi, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej ustalili, że na terenie Konstantynowa Łódzkiego znajduje się samochód marki BMW, który został skradziony kilka dni wcześniej z Bełchatowa.

Policjanci gdy zauważyli pojazd dostrzegli w jego wnętrzu mężczyznę. Decyzja o zatrzymaniu złodzieja pojazdu zapadła natychmiast. Już po chwili agresywny 35-latek miał na rękach kajdanki. Policjanci wewnątrz pojazdu odnaleźli torebkę foliową w której znajdowało się ponad 12 gramów mefedronu. Po chwili na miejsce zatrzymania dotarli funkcjonariusze z Bełchatowa wspomagani przez technika kryminalistyki, który zabezpieczył ślady w odzyskanym pojeździe. Następnie kryminalni z komendy wojewódzkiej i Bełchatowa pojechali do lokalu w którym przebywał zatrzymany. Gdy podjechali przed budynek mężczyzna zaczął nerwowo się zachowywać, był agresywny i nie chciał opuścić pojazdu. Gdy policjanci weszli do lokalu 35-latka szybko poznali powód takiego zachowania. W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli torby foliowe z substancjami, które zostały sprawdzone testerem narkotykowym. Jak wynika ze wstępnych badań były to mefedron i metaamfetamina o łącznej wadze 190 gramów.

Odzyskane BMW zostało niezwłocznie przekazane właścicielowi. 35-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania środków odurzających grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje, bądźmy czujni, reagujmy na obcych kręcących się na parkingach i zaglądających do pojazdów. Takie zachowanie może uchronić i twój pojazd. Jeżeli w okolicy naszego miejsca zamieszkania zauważymy zaparkowane ,,obce” samochody stojące tam dłuższy czas, warto skontaktować się z dzielnicowym i przekazać mu taką informację, może auto zostało skradzione i wróci do właściciela.