Kradli przewody. Straty oszacowano na 150 tysięcy złotych

Data publikacji 05.09.2023

Policjanci kryminalni z Chojnic zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy kradli przewody elektryczne z pociągu stojącego na bocznicy. Łączne straty oszacowanie przez spółkę to 150 tysięcy złotych. Mężczyźni po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszeli zarzuty. Teraz grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do pierwszej kradzieży doszło w miniony czwartek chojniccy policjanci zostali powiadomieni, że z jednego z pociągów stojących na bocznicy kolejowej ktoś ukradł przewody elektryczne, powodując straty w wysokości 30 tysięcy złotych. Do działania natychmiast przystąpili chojniccy kryminalni, którzy już następnego dnia zatrzymali złodziei na gorącym uczynku, tym razem szkody, które spowodowali 48-latek i 58- latek szacowane są na 120 tysięcy złotych. Mężczyźni, wycinając przewody, uszkodzili 8 silników, dwie skrzynie niskiego napięcia oraz pulpit sterowani maszynisty. Mężczyźni zostali zatrzymani, po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zniszczeniem mienia teraz grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.