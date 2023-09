Rażąco łamiący przepisy kierowca wyeliminowany z drogi przez bydgoską grupę SPEED Data publikacji 05.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze ruchu drogowego bydgoskiej komendy miejskiej, na co dzień pełniący służbę w grupie SPEED, namierzyli 29-latka jadącego citroenem, który przekroczył prędkość o 68 km/h. Na dodatek mężczyzna prowadził auto mając 1,7 promila alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało „za kółko” wsiadł nie mając uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz czekają go konsekwencje prawne.

Policjanci z bydgoskiej grupy SPEED w minioną niedzielę (3.09.23) pełnili służbę na terenie Bydgoszczy, gdy tuż po 16.00 ich uwagę zwrócił, jadący ulicą Fordońską, citroen. Funkcjonariusze zmierzyli więc prędkość auta i okazało się, że przekracza ona znacznie tę dopuszczalną na tym odcinku drogi. Kierowca jechał 98 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje 30 km/h. Na dodatek nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Mężczyzna został zatrzymany do kontroli. Szybko okazało się, że to nie jedyne przewinienia 29-latka. Alkomat wykazał bowiem, że prowadził samochód mając 1,7 promila alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało, nie miał uprawnień do kierowania pojazdami i nigdy ich nie posiadał.

Bydgoszczanin odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz za wykroczenia - przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 68 km/h, jazdę bez uprawnień oraz bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

( KWP w Bydgoszczy / kc)