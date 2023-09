O szczęśliwie zakończonych poszukiwaniach 66-latka i wskazówkach, jak zapobiegać zaginięciom osób starszych Data publikacji 05.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend policjanci z Jawora odnaleźli zaginionego 66-latka cierpiącego na chorobę Alzheimera. Mężczyzna dwa dni wcześniej wyszedł z domu swojego brata i do późnych godzin wieczornych do niego nie powrócił. Odnalezionego seniora funkcjonariusze przekazali pod opiekę najbliższych. Nawiązując do tej interwencji, mundurowi wskazują, w jaki sposób zapobiegać, jak pomóc i co zrobić, gdy zaginie osoba starsza.

W miniony weekend oficera dyżurnego jaworskiej policji zaalarmował mieszkaniec Myśliborza, który poinformował, że jego 66-letni (chory na Alzheimera) brat wyszedł z domu i nie wiadomo gdzie jest. Miało się to stać przed południem i mimo poszukiwań prowadzonych na własną rękę przez rodzinę, nie udało się go odnaleźć.

Po ustaleniu istotnych szczegółów dotyczących zaginionego do poszukiwań zostali zaangażowani policjanci z jaworskiej komendy powiatowej oraz z bolkowskiego komisariatu. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze podinsp. Sylwester Rudziec zarządził alarm dla jednostki. W akcji poszukiwawczej, która trwała niespełna dwie doby, wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, przewodnik psa tropiącego oraz funkcjonariusze z PSP Jawor, OSP Jawor, Paszowice i Męcinka. W działaniach wykorzystano również drona. W poszukiwania zaangażowani byli także policjanci z Polkowic i Lubina, ponieważ poczynione ustalenia wskazywały na to, że 66-latek podróżował różnymi środkami transportu zbiorowego.

Zaginionego funkcjonariusze z Referatu Patrolowo–Interwencyjnego. Mężczyzna siedział na przystanku autobusowym w Małuszowie. Odnalezionego seniora policjanci przekazali bratu. 66-latek cały i zdrowy znajduje się już pod opieką rodziny.

Jaworscy policjanci przypominają!

Jak zapobiegać zaginięciom?

przede wszystkim kontrolujmy co dzieje się z naszymi seniorami. Wystarczy telefon, by wiedzieć, czy są w domu,

warto poprosić sąsiadkę, by zwróciła uwagę na naszego bliskiego i w sytuacjach niepokojących zadzwoniła do nas,

nakłaniajmy bliskich do noszenia dowodu osobistego, nawet jeśli dopisuje im zdrowie. Nigdy nie wiemy, kiedy zdarzy się wypadek, wylew lub inna sytuacja medyczna, która zakończy się w szpitalu. Trudno znaleźć rodzinę kogoś, kto trafia do szpitala jako osoba o nieustalonej tożsamości,

na wewnętrznej stronie ubrania bliskiej nam osoby można wszyć „metki” z imieniem, nazwiskiem i adresem oraz numerem telefonu, pod który należy dzwonić, jeśli dana osoba nie będzie wiedziała, jak trafić do domu. Na „metkach” wszytych do ubrania lub na osobnej kartce noszonej w kieszeni warto zapisać, na co choruje nasz bliski i jakie leki przyjmuje,

jeśli osoba starsza, mająca kłopoty z pamięcią, samodzielnie porusza się po mieście lub podróżuje, koniecznie musi mieć ze sobą telefon komórkowy, w którym zapisane są numery do rodziny,

warto znać ubrania naszego bliskiego, aby w przypadku zaginięcia, móc opisać jego ubiór lub wydedukować go na podstawie brakujących części garderoby,

powinniśmy mieć aktualne zdjęcia bliskiego, by w razie potrzeby przekazać je Policji,

warto znać ulubione miejsca seniora, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że udał się właśnie tam.

Nasz bliski zaginął. Co robić?

jak najszybciej powiadom najbliższą jednostkę Policji,

przekaż Policji wszystkie informacje dotyczące osoby zaginionej,

dokładnie przeszukaj okolicę, prześledź krok po kroku trasę, którą mógł przebyć zaginiony, możesz pokazać zdjęcie zaginionego osobom, które mieszkają lub pracują w pobliżu,

sprawdź wszelkie miejsca, w których osoba zaginiona może przebywać, zadzwoń do znajomych.

Jak mogę pomóc osobie zaginionej?

Bardzo ważna jest nasza czujność i empatia w kontaktach z osobami w podeszłym wieku z naszego otoczenia. Jeśli widzimy kogoś, kto zachowuje się w naszym odczuciu dziwnie, wygląda na zagubionego i jednocześnie prosi np. o wskazanie, którędy dojść na dworzec, bądźmy otwarci na zapytanie i zweryfikowanie planów tej osoby.

Jeżeli mamy informację, że taka osoba ma problemy z pamięcią i w przeszłości występowały incydenty związane z niekontrolowanym opuszczeniem miejsca zamieszkania, to koniecznym jest powiadomienie najbliższej rodziny lub jednostki Policji.

To samo dotyczy nietypowego ubrania, np. na zewnątrz jest zimno, a widzimy seniora w swetrze i kapciach. Nie jest to normalny ubiór i powinno to wzbudzić nasze podejrzenia, że może potrzebować pomocy.

Co robić, kiedy ustalimy, że ktoś się zgubił i mamy bezpośredni kontakt z taką osobą?

Poprosić o dane lub kontakt do rodziny, a jeśli nie możemy tego ustalić, skontaktujmy się z numerem alarmowym 112. Z pewnością uzyskamy pomoc. Takie działanie może uratować czyjeś zdrowie i życie.

( KWP we Wrocławiu / kc)