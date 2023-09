Policjanci z bydgoskich Wyżyn zabezpieczyli „podróbki” warte niemal 90 tysięcy złotych Data publikacji 05.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 31 zarzutów dotyczących złamania przepisów ustawy prawo własności przemysłowej usłyszała 56-latka, która na targowisku oraz w jednym ze sklepów w Bydgoszczy oferowała do sprzedaży podrobioną odzież, torebki i buty światowych marek. Straty pokrzywdzonych podmiotów sięgają blisko 90 tysięcy złotych.

Kryminalni z komisariatu na Wyżynach ustalili, że 56-letnia mieszkanka powiatu bydgoskiego, na terenie targowiska przy ulicy Glinki w Bydgoszczy, wprowadza do obiegu odzież i inne przedmioty z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm.

By to sprawdzić pojechali tam w niedzielę, 3 września 2023 roku. Na weryfikację swoich podejrzeń nie musieli długo czekać. Przeprowadzone przeszukanie straganu handlowego potwierdziło nielegalny proceder. Policjanci zabezpieczyli „podróbki” warte 9 tysięcy złotych i zatrzymali kobietę handlującą nimi. Po przedstawieniu jej w komisariacie 8 zarzutów dotyczących złamania przepisów ustawy prawo własności przemysłowej, została zwolniona do domu.

Okazało się, że to niczego jej nie nauczyło. Policjanci ustalili, że 56-latka swoją działalność prowadzi również w jednym ze sklepów na Wyżynach w Bydgoszczy. W poniedziałek skierowali tam swoje kroki. Zastali kobietę w prowadzonym przez nią sklepie podczas sprzedaży odzieży. Jak się potwierdziło, również opatrzonej podrobionymi znakami towarowymi renomowanych firm. Kryminalni zabezpieczyli tam odzież, torebki i obuwie. Straty na szkodę pokrzywdzonych firm zostały oszacowane na kwotę 80 tysięcy złotych. Mieszkanka powiatu bydgoskiego ponownie trafiła do komisariatu, gdzie usłyszała 23 zarzuty z tej samej ustawy.

Łącznie policjanci przedstawili 56-latce 31 zarzutów z ustawy o ochronie prawa własności przemysłowej związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Za przestępstwo sprzedaży „podróbek” grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, a w przypadku, gdy jest to stałe źródło dochodu nawet 5 lat więzienia.