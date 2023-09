Zamknęli w bagażniku, wywieźli do lasu i pobili - najbliższe miesiące spędzą w areszcie Data publikacji 05.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lwówka Śląskiego zatrzymali 4 osoby, które działając wspólnie i w porozumieniu dokonały szeregu przestępstw na szkodę dwóch mieszkańców powiatu lwóweckiego. Całej czwórce przedstawione zostały zarzuty, a wobec dwóch mężczyzn sąd zastosował trzymiesięczny areszt.

Pod koniec sierpnia tego roku do Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że pod koniec lipca czterech mężczyzn, spośród których znał tylko jednego, pozbawili go wolności poprzez zamknięcie w samochodowym bagażniku, po czym wywieźli do lasu. Tam go pobili, a następnie zmusili do zdjęcia odzieży, którą miał na sobie. Ubrania spalili, a poszkodowanemu kazali biec w wyznaczonym kierunku.

Policjanci Wydziału Kryminalnego niezwłocznie przystąpili do działania i jeszcze tego samego dnia zatrzymali sprawców. Byli nimi 33-latek oraz trzech 19-latków z powiatu lwóweckiego. W toku prowadzonych czynności operacyjnych okazało się, że mężczyźni dopuścili się podobnych przestępstw również na szkodę innej osoby. Wówczas pokrzywdzonemu zabrali telefon komórkowy.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim czterem podejrzanym zarzutów popełnienia przestępstw. Sąd przychylił się do wniosku śledczych oraz i prokuratury wydając postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 33-latka oraz jednego 19-latka. Wobec pozostałych osób sąd zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze.

Wszystkim podejrzanym za popełnione występki grozić może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu / kc)

