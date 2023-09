Policjanci zlikwidowali dwie nielegalne plantacje i zabezpieczyli prawie 4 kilogramy narkotyków

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z policjantami z Rypina przejęli znaczne ilości narkotyków i zlikwidowali dwie nielegalne plantacje konopi indyjskich. To efekt ustaleń policjantów zwalczających przestępczość narkotykową bydgoskiej komendy. Do sprawy zostali zatrzymani mieszkańcy gminy Wąpielsk w wieku 30 i 34 lata. Grozi im kara do 10 lat więzienia.