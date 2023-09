Kolejny oszust w rękach policjantów. 22-latek za oszustwo na policjanta odpowie przed sądem Powrót Generuj PDF Drukuj Pomorscy policjanci zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o oszustwo na policjanta. To już trzecia w ostatnim tygodniu zatrzymana przez policjantów osoba, która pozbawiła mieszkańców naszego regionu oszczędności. Tym razem dzięki pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Malborku kolejny oszust decyzją sądu najbliższe miesiące spędzi w areszcie. 22-latek wyłudził od 73-latki 85 tys. zł., wmawiając jej, że musi przekazać pieniądze, aby jej synowa, która spowodowała śmiertelny wypadek, uniknęła konsekwencji prawnych.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z policjantami z Malborka pracowali nad sprawą wyłudzenia kilkudziesięciu tysięcy złotych od mieszkańców Malborka. 25 sierpnia do 73-latki zadzwonił telefon. Osoba po drugiej stronie słuchawki podała się za policjanta i przekazała pokrzywdzonej informację o tym, że jej synowa spowodowała śmiertelny wypadek, w którym zginęła kobieta w ciąży. Synowa mogłaby uniknąć konsekwencji prawnych, jeśli teściowa przekaże w związku z tą sprawą znaczną sumę pieniędzy. Kobieta uwierzyła w tę historię i zgodnie z poleceniami oszusta przekazała pieniądze innemu „policjantowi”, który po nie przyszedł. Kobieta straciła 85 tys. zł.

Nad sprawą równolegle pracowali policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Policjanci zabezpieczali zapisy z kamer monitoringów, rozmawiali z osobami, które mogły mieć wiedzę na temat tego przestępstwa, bardzo dokładnie przeanalizowali zawiadomienie i zweryfikowali zawarte w nim informacje. Zebrane w tej sprawie dowody pomogły policjantom w ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu osoby odpowiedzialnej za to oszustwo.

Do zatrzymania 22-letniego mieszkańca Pucka doszło w jednym z mieszkań na terenie Gdańska. W mieszkaniu mężczyzny policjanci oprócz pieniędzy zabezpieczyli narkotyki, telefon komórkowy oraz inne przedmioty, które świadczyły o tym, że mężczyzna ma związek z tym oszustwem.

Dalsza praca policjantów pod nadzorem prokuratora pozwoliła ustalić, że zatrzymany przez nich mężczyzna, działający w charakterze tzw. „odbieraka” może mieć związek z innymi oszustwami, do których doszło w ostatnim czasie na terenie kilku innych miast naszego województwa. Podejrzany o oszustwo metodą na policjanta mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, w której ogłoszono mu zarzut oszustwa. 22-latkowi za to przestępstwo grozi 8 lat pozbawienia wolności. Sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonym przez policjantów materiałem dowodowym zdecydował o tymczasowym areszcie dla 22-latka na najbliższe trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.

To już kolejne w ostatnim tygodniu zatrzymanie osoby, która wyłudziła od mieszkańców Pomorza pieniądze metodą na policjanta. Przypomnijmy, że dzięki pracy policjantów odpowiedzialności karnej nie uniknie mężczyzna, który próbował wyłudzić 30 tys. zł. od mieszkańców Tczewa, ale dzięki ich czujności trafił w ręce policjantów na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Z kolei policjanci z Gdańska we współpracy z policjantami z Pucka zatrzymali mężczyznę, który metodą „na policjanta”, wspólnie z innymi osobami, oszukał 89-letnią seniorkę, na kwotę 10 tysięcy złotych.

Metod oszustw jest wiele i są modyfikowane…ale zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby nie stać się ofiarą oszustwa, są nieskomplikowane i proste.

Jak nie dać się oszukać?

Zadzwoń do osoby bliskiej, która rzekomo wpadła w kłopoty i potrzebuje pieniędzy. Krótka rozmowa może uchronić Cię przed utratą oszczędności życia.

Pamiętaj też, że policja nigdy nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie oraz nie prosi o pieniądze.

Staraj się utrzymać emocje na wodzy i posłuchaj głosu rozsądku.

Jeżeli odbierzesz podobny telefon, pamiętaj o środkach ostrożności:

Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom, nie pozostawiaj ich w wyznaczonych miejscach, ani nie przelewaj pieniędzy na wskazane konto bankowe czy też za pomocą tzw. szybkiego przelewu.

Nie działaj w pośpiechu i nie podejmuj od razu pieniędzy z banku

Jeżeli nie masz pewności, że zadzwonili oszuści, poradź się w tej sprawie znajomych, sąsiadów, rodziny czy policjanta – nr 112.

eśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji i żąda pieniędzy, rozłącz rozmowę, zadzwoń pod bezpłatny numer 112 i natychmiast poinformuj o takiej sytuacji.

Korzystaj z apeli policjantów i przekazuj swoją wiedzę znajomym i nie mów, że Tobie nigdy się to nie przydarzy...jeśli w to wierzysz, możesz szybko wpaść w pułapkę.